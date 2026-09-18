اعترف بظلمه.. توخيل يؤكد: لاعب ريال مدريد كان يستحق فرصة أفضل!

اعترف توخيل بأن استبعاد ترنت ألكساندر أرنولد من تشكيلات إنجلترا الأخيرة ربما لم يكن منصفًا تمامًا للمدافع. وفي حديثه إلى BBC Radio 5 Live، أوضح توخيل الأسباب الكامنة وراء إبعاد ترنت ألكساندر أرنولد عن حساباته، وهو ما انتهى بغياب المدافع عن كأس العالم.

قبل هذه النافذة الدولية، لم يخض ترنت ألكساندر أرنولد سوى مباراة واحدة كبديل لمدة 26 دقيقة أمام أندورا منذ تولي توخيل المسؤولية في أكتوبر 2024. ورغم هذا الغياب الطويل، دافع توخيل عن خياراته مستشهدًا بالزخم الذي يتمتع به المنتخب الوطني. وقال توخيل: «هل كان الأمر منصفًا دائمًا؟ ربما لا من جانبي. لكن إذا كنتم تتذكرون، فإن المعسكر التالي كان في سبتمبر».