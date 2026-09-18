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اعترف بظلمه.. توخيل يؤكد: لاعب ريال مدريد كان يستحق فرصة أفضل!
اعتراف توخيل بالمعاملة غير العادلة
اعترف توخيل بأن استبعاد ترنت ألكساندر أرنولد من تشكيلات إنجلترا الأخيرة ربما لم يكن منصفًا تمامًا للمدافع. وفي حديثه إلى BBC Radio 5 Live، أوضح توخيل الأسباب الكامنة وراء إبعاد ترنت ألكساندر أرنولد عن حساباته، وهو ما انتهى بغياب المدافع عن كأس العالم.
قبل هذه النافذة الدولية، لم يخض ترنت ألكساندر أرنولد سوى مباراة واحدة كبديل لمدة 26 دقيقة أمام أندورا منذ تولي توخيل المسؤولية في أكتوبر 2024. ورغم هذا الغياب الطويل، دافع توخيل عن خياراته مستشهدًا بالزخم الذي يتمتع به المنتخب الوطني. وقال توخيل: «هل كان الأمر منصفًا دائمًا؟ ربما لا من جانبي. لكن إذا كنتم تتذكرون، فإن المعسكر التالي كان في سبتمبر».
الثقة في التشكيلة القائمة
وبرَّر توخيل قراراته السابقة أكثر من خلال التأكيد على اعتماده على اللاعبين الذين قادوا الفريق بنجاح عبر المعسكرات السابقة. وقد شارك ألكسندر أرنولد أساسيًا في ثلاث مباريات مع ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو هذا الموسم، ومستواه مع ناديه هو ما فرض في النهاية عودته إلى صفوف المنتخب.
ومع ذلك، أصرّ توخيل على أن اختياراته السابقة كانت مبنية على الأدلة والزخم. وأضاف: "كنا فجأة في أفضل حالاتنا، وتمسّكنا بالتشكيلة نفسها في أكتوبر، وكان ذلك كل ما في الأمر بالنسبة له. لم تكن هناك فرصة له للعودة سواء كان ذلك [عادلًا] أم لا. لقد وثقت ببساطة باللاعبين الذين كانوا في المعسكر."
المطالبة بأعلى المعايير
أوضح توخيل أن الاستدعاء للمنتخب شرف يتطلب تفانيًا هائلًا، موجهًا رسالة إلى جميع اللاعبين قبل مواجهاتهم المقبلة في دوري الأمم الأوروبية. ويتوقع توخيل التزامًا كاملًا من الجميع، بمن فيهم اللاعبون العائدون، بدلًا من الاتكال على الإنجازات السابقة.
وشرح توخيل قائلًا: "أنتم لا تأتون للاسترخاء. لا تأتون لأخذ استراحة. تأتون لتقدموا مستوى، وتقديم مستوى مع إنجلترا أمر صعب، واللاعبون الذين يقدمون المستوى الآن يحظون بثقتنا. أما اللاعبون الذين ينضمون حديثًا إلى المعسكر، فنطالبهم بأعلى المستويات. وهذا يشمل ترينت، لكنه ليس مقتصرًا عليه. إنه لكل من يأتي إلى معسكراتنا."
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ما الذي ينتظر إنجلترا في المستقبل؟
سيسعى ألكسندر أرنولد الآن إلى إثبات قيمته في تدريبات الفريق وحجز مكان في التشكيلة الأساسية خلال المباريات المقبلة بدوري الأمم الأوروبية. تخوض إنجلترا اختبارًا صعبًا أمام بطلة العالم إسبانيا يوم السبت، قبل السفر إلى التشيك. وعلى ألكسندر أرنولد أن يثبت سريعًا قدرته على تكرار مستواه المحلي على الصعيد الدولي لاستعادة مكانه الدائم تحت قيادة توخيل.
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