اعترف باهتمام برشلونة.. ماروتا: باستوني سيرحل لو رغب في ذلك!
ماروتا يعترف باهتمام البلوجرانا
قدم رئيس نادي إنتر تحديثًا مهمًا بشأن مستقبل باستوني، مؤكدًا أن برشلونة قد وضع نصب عينيه هذا اللاعب الدولي الإيطالي الموهوب.
وفي حديثه إلى راديو "أنشيو سبورت"، كان ماروتا صريحًا بشكل مفاجئ بشأن العلاقة بين البلوجرانا وأحد أهم أصول إنتر.
"إنه موهبة رائعة. كان محظوظاً في بعض المواقف. كان الجميع يراقبه. ارتكب ذلك الخطأ الساذج ضد يوفنتوس، وكان أول من اعترف بذلك، لكننا قمنا بحمايته. إنه بطل عظيم"، صرح ماروتا.
وأضاف: "لن أنكر أن هناك اهتماماً من برشلونة، لكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن. يغادر اللاعب إذا أعرب عن رغبته في الرحيل. في الوقت الحالي، هو سعيد بوجوده معنا ونحن سعداء بوجوده معنا."
إعادة بناء خط دفاع برشلونة
تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يواصل فيه هانسي فليك البحث عن سبل لتعزيز خط الدفاع الذي افتقر إلى الثبات والهيبة هذا الموسم.
وتشير التقارير إلى أن النادي الكتالوني يعتبر باستوني المرشح المثالي لملء الفراغ في مركز قلب الدفاع الأيسر، خاصة مع حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل العناصر الدفاعية الحالية في ملعب سبوتيفاي كامب نو.
على الرغم من إصرار ماروتا على عدم تلقي أي عرض ملموس، فإن الإقرار بالاهتمام سيغذي التكهنات بأن انتقالاً صيفياً قد يكون في الأفق.
واجه إنتر ضغوطًا مالية في المواسم الأخيرة، وعلى الرغم من حصوله للتو على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في خمس سنوات، فقد يكون من الصعب تجاهل احتمال دفع مبلغ ضخم لانتقال اللاعب إذا ما قرر برشلونة المضي قدمًا في صفقة التعاقد معه.
الحفاظ على الجوهر الإيطالي
وبصرف النظر عن مستقبل باستوني الشخصي، أبدى ماروتا تفاؤلاً كبيراً بشأن المشروع طويل الأمد في إنتر، لا سيما فيما يتعلق بهوية الفريق.
وأكد على أهمية الحفاظ على حضور محلي قوي داخل الفريق في الوقت الذي يستعد فيه للدفاع عن لقب الدوري الإيطالي الموسم المقبل.
"إيطاليا تنتج المواهب. نريد بناء نواة صلبة من اللاعبين الإيطاليين، فالبعض منهم يتقدم في السن، لذا من الصواب إضافة المزيد. للفوز بالسكوديتو، تحتاج إلى نواة تفهم كرة القدم الإيطالية"، أوضح ماروتا.
لا تزال الطموحات الأوروبية قائمة
في الوقت الذي عاد فيه النجاح المحلي إلى ملعب جوزيبي مياتزا، أوضح ماروتا أن دوري أبطال أوروبا لا يزال الهدف النهائي لإدارة إنتر التي يقودها. وبعد تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد المحلي، اعترف الرئيس بأن اللقب الأوروبي هو الكأس الوحيد الذي لا يزال يسعى وراءه بعد عدة محاولات فاشلة.
"لقد وصلت إلى أربع نهائيات ولسوء الحظ خسرتهم جميعًا"، اعترف ماروتا. "إنه شيء ما زلت أرغب في تحقيقه، لكننا سنحاول في العام المقبل تحسين أدائنا في تلك المسابقة."