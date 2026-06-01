اعترفوا بالمسؤولية عن التجسس.. ساوثامبتون يهاجم لجنة التحكيم ويؤكد: هناك تضارب في المصالح!
نادي ساوثامبتون يعترف بارتكاب مخالفات تنظيمية
أقر نادي ساوثامبتون رسمياً بنتائج لجنة التحكيم بشأن استئنافه المرفوض ضد العقوبات التي فرضتها رابطة الدوري الإنجليزي.
وقد ألقت هذه القضية، التي أُطلق عليها اسم «فضيحة التجسس»، بظلالها على مسيرة النادي، لا سيما بعد النهاية المخيبة للآمال لمسيرته في تصفيات دوري الدرجة الأولى، والتي أدت إلى استبعاده من المباراة النهائية ضد هال بعد اعترافه بمراقبة تدريبات منافسيه
يوم الاثنين، نشرت رابطة الدوري الإنجليزي التفسير المكتوب للعقوبة التي فُرضت على فريق "السانتس"، واصفة المخطط بأنه "خطة مدبرة ومحددة من أعلى إلى أسفل" وافق عليها المدرب توندا إيكيرت. وأصدرت الهيئة الإدارية رسائل واتساب تم تبادلها بين أعضاء الطاقم الفني، والتي أظهرت أن المدير كان "مصراً" على إرسال محلل لمراقبة المنافسين.
وفي بيان مفصل، اعترف النادي بأنه لم يلتزم بالمعايير المطلوبة وقبل قرار اللجنة بشأن سلوكه.
"نحن نقبل أن النادي خالف اللوائح ذات الصلة، ونعترف بأن الهيئات التأديبية كان من حقها أن تخلص إلى أن إثبات الميزة الرياضية لم يكن ضروريًا لإثبات وجود مخالفة جسيمة."
مخاوف بشأن نزاهة اللجنة
على الرغم من اعتراف نادي ساوثامبتون بانتهاك القواعد، إلا أنه أثار تساؤلات جوهرية حول تشكيل اللجنة التأديبية التي تولت النظر في القضية. وأشار النادي إلى احتمال وجود تضارب في المصالح، مستشهداً على وجه التحديد بالصلات التي تربط أعضاء اللجنة بنادي ميدلزبره، الفريق الذي قضى على آمال ساوثامبتون في الصعود.
وقد أصبح هذا الافتقار الملحوظ للاستقلالية نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لإدارة النادي في ظل استيعابها للحكم النهائي.
وتابع بيان النادي: "ما يصعب قبوله هو أنه لا يبدو أن تدقيقاً مماثلاً قد طُبق على تشكيل لجنة الانضباط نفسها، بالنظر إلى الصلات التاريخية وغير المباشرة الواضحة بين اثنين من أعضاء اللجنة ونادي ميدلزبره. ورغم أن هذه الصلات لا تثبت بحد ذاتها وجود تحيز، إلا أنها تثير بوضوح تساؤلات مشروعة حول الاتساق والتصورات ومعايير الاستقلالية المتوقعة في إجراءات بهذه الأهمية".
المسؤولية عن إخفاقات القيادة
ورغم أن النادي دافع عن موظفيه ضد بعض الادعاءات، إلا أنه اعترف بـ«خطأ في التقدير» فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الموقف في البداية. وقد أثيرت مخاوف محددة خلال التحقيق بشأن الضغوط التي مورست على الموظفين المبتدئين.
وقد أقر نادي ساوثامبتون الآن بأن إشرافه كان ضعيفًا، وأنه كان ينبغي عليه حماية موظفيه بشكل أكثر فعالية خلال الفترة التي وقعت فيها أنشطة «التجسس» المزعومة.
وفي معرض تناوله لهذه الإخفاقات الداخلية، أشار النادي إلى ما يلي: "يقر النادي بأن جوانب من استجابتنا الأولية للوضع لم تُعامل بالقدر المطلوب من التدقيق في ذلك الوقت. وبالنظر إلى الوراء، كنا نتمنى أن يتم التعامل مع هذا الأمر بشكل مختلف منذ البداية، وهذا يمثل خطأ في التقدير نتحمل مسؤوليته. كما يساور النادي القلق إزاء الأهمية التي أُعطيت للادعاءات بأن الموظفين المبتدئين تعرضوا لضغوط للمشاركة في هذه الأنشطة، في حين يبدو أن بعض أخطر هذه الادعاءات لم تكن مدعومة بأدلة مباشرة. ومع ذلك، ما كان ينبغي أبداً وضع الموظفين المبتدئين في موقف يشعرون فيه بالضغط، ويقبل النادي المسؤولية عن هذا القصور في القيادة والإشراف."
التغلب على الفضيحة
وأكد الحكم النهائي أنه لا يلزم إثبات وجود «ميزة رياضية» لكي يُعتبر أن مخالفة قد وقعت، وهو منطق وصفه النادي بأنه «تفسير متشدد». ومع ذلك، ومع اقتراب المعركة القانونية من نهايتها، يوجه نادي ساوثهامبتون اهتمامه الآن نحو الإصلاح الداخلي.
واختتم البيان بالقول: "لم تثبت في أي مرحلة من المراحل أن النادي حصل فعلياً على أي ميزة رياضية نتيجة للسلوك المعني". "سيقوم نادي ساوثامبتون لكرة القدم الآن بالتفكير ملياً في الأسباب المنشورة، ومراجعة إجراءاته الداخلية، وضمان تعزيز إجراءات الحوكمة والرقابة واتخاذ القرار نتيجة لذلك. وتتمثل مسؤوليتنا الآن في الاعتراف بما حدث، واستخلاص الدروس المستفادة منه، واستخدام هذه التجربة لتعزيز حكمنا وانضباطنا ونزاهتنا للمضي قدماً معاً كنادٍ".