"أنا لست لامين" .. اعتراف مثير من رافينيا حول تعويض يامال وقبول العرض السعودي
التعامل مع التوقعات في غياب يامال
أصبح لامين يامال الوجه البارز بلا منازع لإبداع برشلونة هذا الموسم، تاركًا فراغًا كبيرًا في التشكيلة الأساسية للمدرب هانسي فليك، في الوقت الذي يواصل فيه تعافيه من الإصابة.
ورغم أن رافينيا هو المرشح الطبيعي لشغل الجناح الأيمن، إلا أن لاعب ليدز يونايتد السابق سارع إلى نفي أي مقارنة بينه وبين النجم الصاعد البالغ من العمر 18 عامًا: "إذا لعبت في الجناح الأيمن، فلا تتوقعوا شيئًا مميزًا لأنني لست لامين. لامين نجم وما يفعله رائع"، اعترف رافينها بصراحة في مقابلة مع موفيستار كما نقلت صحيفة سبورت.
الطريق الطويل للعودة من الإصابة
كانت رحلة رافينيا للعودة إلى ساحة «الكلاسيكو» صعبة في أعقاب الانتكاسة البدنية التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.
غاب الجناح عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة ودية مع البرازيل في الولايات المتحدة، وهي ضربة أجبرته على الغياب عن المواجهة الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد في وقت سابق من الموسم.
بعد فترة من إعادة التأهيل في وطنه، أصبح الجناح جاهزًا أخيرًا للمساهمة، على الرغم من أنه يعترف بأنه لم يستعد عافيته بنسبة 100٪ بعد. وفي حديثه عن حالته الحالية، قال: "ربما يناسبني هذا المنافس. أنا أبحث عن أفضل نسخة من نفسي مرة أخرى. ما زلت أفتقر إلى القليل. نتوقع أن تكون المباراة معقدة للغاية، فما زال لديهم احتمال رياضي للفوز بالدوري، لذا لن يمنحونا أي شيء. إذا فزنا، فلنحتفل بالفوز بالدوري".
الالتزام بقضية البلوجرانا
على الرغم من التكهنات المستمرة حول انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو إلى السعودية، استغل رافينيا الفترة التي سبقت المباراة ليؤكد مجدداً ولاءه للعملاق الكتالوني. وبفضل عقده الذي يمتد لعدة سنوات أخرى، لا يفكر البرازيلي في مغادرة النادي في أي وقت قريب، رغم الضجة المحيطة بمكانته في التشكيلة.
وأكد رافينيا رغبته في البقاء بالنادي، قائلاً: "أرى نفسي هنا لسنوات عديدة. لدي عقد حتى عام 2028، وإذا أراد النادي التحدث معي، فأنا مستعد لذلك".
المعضلة التكتيكية التي يواجهها فليك في مباراة الكلاسيكو
اضطر فليك إلى إدارة تشكيلته بحذر خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما باستبعاد رافينيا من التشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة ضد أوساسونا كإجراء احترازي.
ومع ذلك، ومع اقتراب لقب الدوري، من المتوقع أن يعتمد المدرب بشكل كبير على خبرة اللاعب البرازيلي في مواجهة «البلانكوس».
ورغم أن رافينيا قد يفتقر إلى تلك «اللمسة الخاصة» التي ينسبها المدرب إلى يامال، إلا أن انضباطه التكتيكي وقدرته على تهديد المرمى تظلان عنصرين حيويين لبرشلونة.
ويسعى البلوجرانا إلى إنهاء آمال ريال مدريد في الفوز باللقب بشكل فعال، وضمان الفوز باللقب المحلي أمام جماهير كامب نو التي ستملأ المدرجات.