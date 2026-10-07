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محمد سعيد

باعتراف رسمي من فيفا .. كأس الخليج تدفع منتخب السعودية لاقتحام ساحة الكبار عالميًا

السعودية
كأس الخليج
الإمارات العربية المتحدة

مكاسب بالجملة تنهال على الأخضر

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جني ثمار تتويجه بلقب كأس الخليج العربي في نسخته السابعة والعشرين، حيث انعكس هذا الإنجاز الإقليمي بشكل مباشر على موقعه في خارطة الكرة العالمية.

ولم يكتفِ "الأخضر" برفع الكأس الرابعة في سجلاته ببطولات الخليح أمام جماهيره في ملعب "الإنماء" بجدة، بل حقق قفزة نوعية في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليحسن مركزه بين كبار اللعبة.

  • الأخضر يقتحم قائمة الـ 55 عالميًا

    عاش الشارع الرياضي السعودي ليلة احتفالية كبرى بعد نجاح المنتخب الوطني في حسم لقب "خليجي 27" إثر تغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في المواجهة النهائية التي احتضنها ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

    هذا الانتصار لم يكن مجرد إضافة لبطولات المملكة، بل كان المحرك الرئيسي لتقدم المنتخب ثلاثة مراكز كاملة في تصنيف "فيفا"، لينتقل من المركز 58 الذي احتله عقب نهاية مونديال 2026، إلى المركز 55 عالميًا بفضل الأداء المتزن طوال مشوار البطولة.

    وبحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي، فقد ارتفع رصيد المنتخب السعودي من النقاط ليصل إلى 1443.17 نقطة، بعد أن كان 1425.52 نقطة قبل انطلاق المحفل الخليجي.

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    اعتراف دولي بنتائج كأس الخليج

    وفقًا للصحفي السعودي بدر بالعبيد، فقد شهدت هذه النسخة من البطولة حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتماد نتائج مباريات كأس الخليج ضمن التصنيف العالمي للمرة الأولى بشكل رسمي وتام.

    ولم يتفق معه العديد من المتابعين بخصوص جزئية "التاريخي غير المسبوق"، بحجة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستناد للبطولة في التصنيف الدولي.

    وبالرغم من أن البطولة تظل إقليمية تحت إشراف اتحاد الخليج العربي، إلا أن فيفا يعترف بمباريات كأس الخليج 2026 دوليًا ويحتسب نتائجها في تصنيفه الشهري، كونها تقام في فترة الأجندة الدولية ومتوفر بها كافة الشروط، مما أعطى المباريات أهمية مضاعفة للمنتخبات المشاركة الساعية لتحسين مراكزها الدولية.

    وقد ساهم هذا القرار في رفع قيمة التنافس بين المنتخبات الخليجية، حيث أصبحت كل مباراة بمثابة فرصة لجمع النقاط وتحسين الترتيب العام، وهو ما استفاد منه المنتخب السعودي الذي حقق 5 انتصارات متتالية في البطولة، وهو ما يمهد الطريق لعودة الأخضر إلى مراكزه المتقدمة المعهودة تاريخيًا.


  • تفاصيل النقاط في رحلة التتويج

    لم يكن الطريق نحو منصة التتويج سهلاً، لكنه كان مربحاً للغاية في حسابات النقاط الدولية؛ فالفوز الافتتاحي على المنتخب الكويتي منح الأخضر 2.27 نقطة، بينما أضاف الانتصار على سلطنة عمان 3.87 نقطة إضافية إلى الرصيد.

    وتصاعدت المكاسب بشكل ملحوظ في الأدوار المتقدمة، حيث حصل المنتخب على 4.75 نقطة بعد تجاوزه عقبة المنتخب العراقي في مباراة شهدت ندية كبيرة، تلاها الحصول على نقطتين بالفوز على قطر بركلات الترجيح في نصف النهائي.

    وفي المباراة النهائية التي كانت مسك الختام، نجح المنتخب السعودي في كسب 4.45 نقطة إضافية بعد تفوقه على الإمارات بثنائية نظيفة، هذه الحصيلة التراكمية تعزز من وضع الكرة السعودية في القارة الآسيوية وتساهم في تحسين وضع المنتخب عند سحب قرعات البطولات القارية والدولية مستقبلًا.

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  • Georgios Donis Saudi Arabia 2026Getty Images

    تطلعات المستقبل ودعم اللاعبين

    بعد انتهاء مراسم التتويج والاحتفال باللقب الغالي، وجه المدرب اليوناني جورجيس دونيس، المدير الفني للسعودية، رسالة واضحة للإعلام والجمهور بضرورة الالتفاف حول المنتخب وتقديم الدعم اللازم للاعبين، مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب الصبر لبناء جيل قوي قادر على المنافسة في المحافل الأكبر.

    التحدي القادم للمنتخب السعودي سيكون الحفاظ على هذا النسق التصاعدي في الترتيب العالمي، خصوصًا وأن الجماهير تتطلع لرؤية فريقها يعود مجدداً للمنافسة الجدية على الألقاب القارية وعلى رأسها كأس الخليج 2027 التي تستضيفها المملكة في يناير وفبراير المقبلين.