بعد اعتذاره: فهد المفرج يكشف مخالفة مصعب الجوير .. وحقيقة استبعاده من كأس الخليج بسبب "وجبة طعام"!

أطلق فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول، رسائل حاسمة حول عقوبة استبعاد مصعب الجوير، من معسكر الأخضر الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، التي ستقام في مدينة جدة.

وفاجأ المنتخب السعودي، عشاقه، بخبر استبعاد مصعب الجوير، نجم وسط القادسية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بناءً على قرار الجهازين الفني والإداري، لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأثار بيان استبعاد الجوير، العديد من التكهنات، فضلًا عن خروج اتهامات إلى فهد المفرج، بمحاولة الانتقام من اللاعب الذي أصر سابقًا على الرحيل عن الهلال، في الوقت الذي كان يتولى فيه المفرج منصب المدير التنفيذي لكرة القدم مع عملاق الرياض.

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