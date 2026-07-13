اعتذار رسمي وعلني.. حارس النرويج يطلب عفو نيمار!

أنهى الحارس النرويجي المخضرم أوريان نيلاند الجدل الجماهيري المحتدم حول واقعة صدامه اللفظي الشهير مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي شهدتها مواجهة البلدين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لعام 2026.
وخرج حامي عرين منتخب النرويج باعتذار رسمي وعلني عبر حساباته الشخصية وجهه مباشرة إلى الهداف التاريخي للسامبا بهدف تصفية الأجواء وإنهاء الخلاف الناتجة عن مشاحنات الملعب.
وبحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية في تقريرها فإن نيلاند أبدى احترامًا فائقًا لشخص النجم البرازيلي معتبرًا إياه أحد أساطير اللعبة الذين لا يمكن انكار تاريخهم الرياضي.