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علي رفعت

اعتذار رسمي وعلني.. حارس النرويج يطلب عفو نيمار!

البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج
كأس العالم
أوريان نيلاند
نيمار

أوريان نيلاند يصف نيمار بالأسطورة ويطلب مسامحته بعد لقطة صراع الأعصاب بثمن النهائي.

أنهى الحارس النرويجي المخضرم أوريان نيلاند الجدل الجماهيري المحتدم حول واقعة صدامه اللفظي الشهير مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والتي شهدتها مواجهة البلدين في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لعام 2026.

 وخرج حامي عرين منتخب النرويج باعتذار رسمي وعلني عبر حساباته الشخصية وجهه مباشرة إلى الهداف التاريخي للسامبا بهدف تصفية الأجواء وإنهاء الخلاف الناتجة عن مشاحنات الملعب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية في تقريرها فإن نيلاند أبدى احترامًا فائقًا لشخص النجم البرازيلي معتبرًا إياه أحد أساطير اللعبة الذين لا يمكن انكار تاريخهم الرياضي.


  • نيلاند يصف نيمار بالأسطورة ويطلب الصفح عبر إنستجرام


    أوضح حارس المرمى الحر الذي تألق بشكل لافت في النسخة المونديالية الحالية أنه لا يحمل سوى مشاعر التقدير والمحبة لنجم السيليساو، ونشر رسالة تودد عبر حساباته الإلكترونية قال فيها إن مواجهة البرازيل ستبقى محفورة في ذاكرته كأحد أقوى المنتخبات التي واجهها طوال مسيرته الدولية.

    مشددًا على أن نيمار لا يزال يمثل أسطورة حقيقية في نظره، ومعربًا عن أمله الصادق في أن يقبل اللاعب رقم 10 اعتذاره ويصفح عن التجاوزات اللفظية وصراع الأعصاب الذي دار بينهما قبل تنفيذ ركلة الجزاء، واختتم رسالته بتوجيه تحية محبة جماهيرية للشعبين البرازيلي والنرويجي.


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  • قراءة الشفاه تكشف كواليس الحوار الساخن


    تفجرت الأزمة بشكل علني عقب قيام أحد البرامج الرياضية الشهيرة في التلفزيون البرازيلي بنشر تقرير يعتمد على تقنية قراءة الشفاه للكشف عن كواليس الحوار الساخن الذي دار بين الثنائي آخر لحظات الشوط الثاني قبل لحظات من تسديد ركلة الجزاء الثانية للبرازيل.

    وأظهرت اللقطات قيام نيمار بمحاولة تشتيت تركيز الحارس بالسؤال عن الزاوية التي يفضل أن يستقبل فيها الكرة، ليرد عليه نيلاند ببرود قائلًا إن الكرة ستذهب في القائم، وعقب نجاح الساحر البرازيلي في حسم الحوار الثنائي وهز الشباك بنجاح، توجه نحو الحارس موجهًا إليه كلمات قاسية.


  • استراتيجية تكتيكية فاشلة


    اعترف الحارس النرويجي في تصريحات صحفية لاحقة نقلتها الصحافة البرتغالية بأنه تعمد تفعيل هذا الصدام اللفظي كاستراتيجية تكتيكية ونفسية تهدف إلى الدخول في رأس المهاجم البرازيلي وضمان التصدي للركلة لإنقاذ شباكه، ومستندًا إلى نجاحه الفائت في الشوط الأول عندما تصدى لركلة جزاء سددها برونو جيماريش.

    وأردف نيلاند أن ما قيل في الملعب لم يعد مهمًا لأن النتيجة النهائية شهدت تفوق النرويج، وفي المقابل واجه نيمار انتقادات لاذعة من المشجعين البرازيليين عبر الشبكات الاجتماعية، حيث اعتبر الكثيرون أن سلوكه الحاد لم يكن مناسبًا في وقت كانت تمر فيه البلاد بأسوأ لحظة مونديالية منذ عام 1990 لتستمر عقدة غياب اللقب العالمي لقرابة 28 عامًا كاملة.


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