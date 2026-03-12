Getty Images Sport
اعتذار بيدرو نيتو المتذلل لا يكفي، حيث تبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إجراءات تأديبية عقب المشادة الكلامية البشعة بين نجم تشيلسي وصبي الكرات
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتخذ إجراءات ضد نجم تشيلسي
يواجه جناح تشيلسي نيتو احتمال الإيقاف عن المشاركة في مباراة الإياب. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس أنه فتح تحقيقًا في سلوك اللاعب البرتغالي الدولي خلال مباراة الذهاب في ملعب بارك دي برانس. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بيدرو نيتو بسبب سلوكه غير الرياضي. وستتخذ هيئات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التأديبية قرارًا بشأن هذه القضية في الوقت المناسب".
وقع الحادث في أواخر المباراة عندما كان تشيلسي متأخراً 4-2، ليخسر في النهاية 5-2. تصاعدت حدة الإحباط في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما دفع نيتو، في محاولة يائسة لاستئناف اللعب، صبي الكرات بقوة في صدره، مما أدى إلى سقوط الصبي. أثار هذا الفعل مشادة جماعية على خط التماس شارك فيها لاعبون وموظفون من كلا الفريقين، مما ترك طعمًا مرًا في ليلة كانت بالفعل بائسة للفريق الإنجليزي في العاصمة الفرنسية.
اعتذار نيتو الشخصي وهدية القميص
حاول الجناح البالغ من العمر 26 عامًا التعويض فورًا بعد صافرة النهاية. تتبع نيتو الشاب لتقديم اعتذار شخصي له، بل وقدم له قميصه الذي ارتداه في المباراة كهدية مصالحة. وأوضح لاحقًا أن زميله في المنتخب الوطني، فيتينا، عمل كمترجم لضمان وصول الرسالة. وكشف نيتو: "تحدثت إليه على الفور فضحك، وكان سعيدًا لأنني أعطيته القميص واعتذرت له حوالي 35 مرة".
وفي حديثه إلى TNT Sports، بدا اللاعب السابق في ولفرهامبتون متأثرًا بشكل واضح وأصر على أن انفجار غضبه كان أمرًا غير معهود عنه. وقال نيتو للمذيع: "أريد أن أعتذر. لقد تحدثت معه بالفعل. كان ذلك في خضم لحظة الغضب. كنا نخسر، وأردت أن ألتقط الكرة. دفعته قليلاً، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث. رأيت أنني آذيته؛ أنا لست هكذا... كان ذلك في لحظة انفعال؛ أعطيته قميصي. يجب أن أعتذر له. أنا آسف جدًا جدًا على ذلك".
روزينيور يضيف اعتذار النادي
كما تطرق مدرب تشيلسي ليام روزينيور إلى الموقف، معترفًا بأن عواطف مباراة خروج المغلوب الأوروبية ذات الرهانات العالية قد تغلبت على لاعبه. كان مدرب البلوز حريصًا على ضمان بقاء صورة النادي سليمة على الرغم من هذه النقطة الساخنة. قال روزينيور: "إذا كان هناك أي شيء من جانبنا كان خاطئًا أو غير لائق، فأنا أعتذر نيابة عن النادي".
يواجه فريق روزينيور الآن مهمة صعبة في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج، وقد يضطر إلى خوضها بدون أحد أهم لاعبيه الهجوميّين. كان نيتو لاعباً أساسياً في تشيلسي هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف في 42 مباراة في جميع المسابقات. وستكون الإيقافات بمثابة ضربة قوية لآمالهم في قلب تأخرهم بثلاثة أهداف أمام فريق باريس سان جيرمان المتألق الذي يضم أوسمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتشيليا.
موسم تشيلسي يصل إلى نقطة الغليان
تأتي هذه المشكلة التأديبية في لحظة حاسمة بالنسبة لتشيلسي، الذي يوازن بين طموحاته الأوروبية والمنافسة الشديدة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل البلوز حالياً المركز الخامس في جدول الترتيب، متساوياً في النقاط مع ليفربول وبفارق ثلاث نقاط فقط عن مانشستر يونايتد وأستون فيلا. يتزايد الضغط على روزينيور لتأمين مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتزيد حوادث مثل تلك التي وقعت مع نيتو من التدقيق في أداء الفريق.
يجب على النادي الآن انتظار القرار النهائي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لمعرفة ما إذا كان نيتو سيكون متاحًا للمباراة الحاسمة يوم الثلاثاء المقبل في لندن. قبل ذلك، يجب على تشيلسي إعادة التركيز على مباراة محلية حاسمة ضد نيوكاسل.
