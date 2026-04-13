اضطر إلى التوقف عن التدريبات مع ريال مدريد: التكهنات تحوم حول كيليان مبابي قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ

بعد أن أصيب مبابي بجرح نازف فوق عينه اليمنى خلال المباراة المخيبة للآمال التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام جيرونا يوم الجمعة، كان لا يزال يشكو من الألم بعد يومين. ووفقًا لريال مدريد، فإن هذا الإجراء كان احترازيًا.

لم يحدد نادي مدريد ما إذا كان اللاعب الفرنسي سيكون جاهزاً للعب يوم الأربعاء. لكن استبعاد مبابي سيكون مفاجأة كبيرة، ما لم تكن عواقب الحادث خطيرة. ومن المعروف أن ريال مدريد عليه تعويض خسارته 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب البرنابيو. وكان مبابي هو نفسه من سجل الهدف الوحيد للفريق صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب.

وبمشاركته في 45 هدفاً في 38 مباراة رسمية، يمثل مبابي السلاح الأكبر في هجوم ريال مدريد. ويليه - بفارق كبير - فينيسيوس جونيور، الذي شارك بشكل مباشر في 30 هدفاً.