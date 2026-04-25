اشتياقه لكأس العالم يحركه.. إندريك يضرب العارضة وفونسيكا متهم أول في سقوطه أمام أوسير!





ظهر المدرب باولو فونسيكا في قفص الاتهام الجماهيري بسبب الطريقة التي أدار بها اللقاء في شوطه الأول رغم أن الفريق سيطر وكان أخطر، لكن اعتمد فونسيكا على وضع النجم البرازيلي إندريك في مركز الجناح الأيمن وهو ما تسبب في عزل الموهبة الشابة عن مناطق الخطورة تمامًا.

وبدا إندريك تائهًا على الخط الجانبي للملعب مما أفقد الفريق فاعليته الهجومية المعهودة وحرمه من استغلال مهارات اللاعب في الاختراق من العمق كما فعل قبل أيام ضد باريس سان جيرمان.

قرار فونسيكا لم يكن موفقًا تمامًا فقد أضاع مجهود اللاعب في النصف الأول من المباراة، واستمر هذا الوضع الباهت فنيًا حتى أدرك المدرب خطأه وقرر إعادة ترتيب الأوراق الهجومية في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان.



