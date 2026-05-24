Michael Di Chiaro

اشتباكات وإصابة في الرأس وتهديدات من الجماهير.. تأجيل مواجهة تورينو ويوفنتوس!

تم نقل مشجع من فريق يوفنتوس إلى المستشفى في حالة طارئة مصاباً برضوض في الرأس، وذلك على إثر الاشتباكات التي وقعت قبل مباراة الديربي: فقد طالب مشجعو «الألتراس»، خلال محادثاتهم مع لوكاتيلي، بعدم إقامة المباراة مهددين باقتحام الملعب. وبعد محادثات بين الناديين ومدير شرطة تورينو، تقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 21:45.

لحظات من القلق الشديد في تورينو قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الديربي بين تورينو ويوفنتوس.

خلال الاشتباكات التي وقعت بين المشجعين خارج الملعب قبل المباراة، تم نقل مشجع ليوفنتوس إلى المستشفى في حالة طارئة بسبب إصابة في الرأس: يبدو أن المشجع قد أصيب بغاز مسيل للدموع.

توجه مانويل لوكاتيلي، قائد يوفنتوس، للتحدث مع مشجعي يوفنتوس المتطرفين، المتواجدين في قسم الضيوف، الذين طلبوا صراحةً من اللاعب رقم 5 في يوفنتوس ألا ينزل إلى الملعب وألا يخوض المباراة التي تم تعليقها مؤقتًا لأسباب أمنية، مهددين باقتحام الملعب.

وبعد محادثة قصيرة بين مدير شرطة تورينو والناديين، تم تأجيل انطلاق المباراة إلى الساعة 21:45.

  • تم تأجيل المباراة لأسباب أمنية: ستبدأ المباراة في الساعة 21:45

    تم تعليق المباراة مؤقتًا لأسباب أمنية، بسبب الاشتباكات التي وقعت قبل المباراة خارج ملعب «أوليمبيكو جراندي تورينو»، والتي أدت إلى نقل أحد المصابين إلى المستشفى في حالة طارئة.

    الفرق جاهزة للعودة إلى الملعب، وتم تحديد موعد جديد لبدء المباراة في الساعة 21:45.

  • لوكاتيلي يجتمع مع المشجعين

    التقى مشجعو يوفنتوس المتطرفون بمانويل لوكاتيلي تحت مدرج الضيوف، وطلبوا من قائد الفريق ألا ينزل إلى الملعب وأن يبقى في غرفة الملابس.

    بل إن المشجعين هددوا باقتحام الملعب في حال انطلاق مباراة الديربي.

  • تم نقل مشجع إلى المستشفى في حالة طارئة، لكن حياته ليست في خطر

    وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، تم نقل مشجع يوفنتوس إلى مستشفى في تورينو في حالة طارئة بسبب إصابة في الرأس. ووفقًا لنفس المصدر، فإن حياة المشجع ليست في خطر.

  • تخطي الموعد المحدد

    من الواضح أن موعد انطلاق مباراة تورينو ويوفنتوس قد تأجل، كما لم يتم الالتزام بالتوقيت المتزامن الذي كان مقرراً للفرق المتنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    فقد بدأت المباريات الأخرى المقررة بالفعل، باستثناء مباراة تورينو ويوفنتوس التي ستبدأ متأخرة بساعة عن المباريات الأخرى.

  • مشجعو يوفنتوس يغادرون الملعب

    بعد اتخاذ قرار إقامة المباراة، التي ستبدأ في الساعة 21:45، قرر مشجعو يوفنتوس مغادرة ملعب «أوليمبيكو جراندي تورينو» احتجاجاً على ذلك.

    وبالتالي، سيكون قسم الضيوف خالياً خلال المباراة ولن يكون هناك مشجعون ليوفنتوس لدعم فريق لوتشيانو سباليتي.