وفي حديثه إلى قناة "سكاي"، صرح اللاعب السابق في ناديي بايرن ميونيخ وليفربول أنه يفتقد شخصياً وجود سعيد الملا من كولونيا ويان أوريل بيسيك من إنتر ميلان في التشكيلة.
اسم مفاجئ! كان ديتمار هامان سيختار مدافعين آخرين للمباريات الودية للمنتخب الألماني
"لا داعي لمناقشة قدراته. ولا ينبغي أن يُستخدم عدم مشاركته دائمًا في التشكيلة الأساسية لكولونيا كحجة ضده"، قال هامان، ردًا على سؤال حول المالا. "لقد سجل تسعة أهداف لكولونيا، وتطوره في تصاعد مستمر. لا أرى أي أسباب تمنعنا من ضمه إلى التشكيلة".
أما بيسيك، فهو لاعب يمكن "إشراكه في الهجوم" إذا احتجنا إلى هدف في الدقائق الأخيرة. "لقد عاد إلى التشكيلة الأساسية في إنتر منذ ديسمبر. إنه قوي للغاية في الكرات الرأسية، ونحن نعلم مدى أهمية الكرات الثابتة. كنت أرغب بشدة في رؤيته ضمن التشكيلة"، قال هامان.
ناجلسمان يختار ساني وشاده وليويلينغ بدلاً من المالا
بشكل عام، يتفق اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا مع قرارات مدرب المنتخب الألماني ناجلسمان: "الأمر يتعلق بوجود لاعبين جيدين وتوفير بديل لكل مركز. ربما كان لدينا تشكيلات أسوأ من قبل. هناك العديد من اللاعبين الموهوبين للغاية. إذا تمكنت من تحقيق التماسك، يمكن أن تحدث أشياء رائعة".
أعلن مدرب الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) يوم الخميس الماضي عن تشكيلته للمباريات الودية المقبلة ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس). في خط الدفاع، تم تفضيل جوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، ونيكو شلوتربيك، وفالديمار أنتون (كلاهما من بوروسيا دورتموند)، وأنطونيو روديجر (ريال مدريد)، وماليك ثياو (نيوكاسل يونايتد) على بيسك.
على الأجنحة الهجومية، اختار ناجلسمان ليروي ساني (غالطة سراي إسطنبول)، وكيفن شاده (برينتفورد)، وجيمي لويلينغ (شتوتغارت) بدلاً من المالا.
منتخب ألمانيا، المواعيد: المباريات القادمة للمنتخب الألماني
التاريخ
المسابقة
المباراة
الجمعة، 27 مارس، الساعة 20:45
مباراة ودية
سويسرا ضد ألمانيا
الاثنين، 30 مارس، الساعة 20:45
مباراة ودية
ألمانيا ضد غانا
الأحد، 31 مايو، الساعة 20:45
مباراة ودية
ألمانيا ضد فنلندا
السبت، 6 يونيو، الساعة 20:30
مباراة ودية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا
الأحد، 14 يونيو، الساعة 19:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد كوراكاو
السبت، 20 يونيو، الساعة 22:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد كوت ديفوار
الخميس، 25 يونيو، الساعة 22:00
كأس العالم 2026
ألمانيا ضد الإكوادور