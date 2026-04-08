علي سمير

الزعيم يرفض الاستسلام .. الهلال يلجأ لخطوة تصعيدية بقضية عبد الله الحمدان ومقترح لحل الأزمة وديًا!

يرفض نادي الهلال السعودي الاستسلام في قضية رحيل لاعبه عبد الله الحمدان إلى صفوف نظيره النصر، ويواصل محاولاته للتصعيد من أجل معاقبة اللاعب.

الحمدان انتقل من الهلال إلى النصر بالميركاتو الشتوي الماضي، وسط مزاعم من إدارة الزعيم، باستمرار عقد اللاعب مع الفريق الأول، وهي الشكوى التي لم تستجب لها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي.


    ما هي القصة؟

    أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكوى عملاق الرياض الهلال، ضد المهاجم الدولي عبدالله الحمدان؛ بشكلٍ رسمي.

    اللجنة قامت بتبرئة الحمدان، من تهمة التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف؛ مثلما زعم الهلال ومجلس إدارته، في الشكوى.

    أما بخصوص المطالبة بتوقيع عقوبات على اللاعب، بسبب فسخ عقده مع الهلال لأسباب غير مشروعة؛ شددت لجنة الاحتراف على أنها رفضت الشكوى أيضًا، بسبب أن الجهة المختصة لم تصدر حكمها في القضية بعد.

    وكشفت لجنة الاحتراف أن قرارها قابل لـ"الاستئناف"، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.



  • الهلال يرفض الاستسلام

    الإعلامي السعودي عبد الله الحنيان قال عبر إذاعة "العربية إف إم":"الإدارة القانونية في الهلال اتخذت الخطوة مبكرًا، والموضوع يعتمد على المستندات والإثباتات التي يمتلكها النادي، أعتقد أن القصة لم تنته بعد وستطول في الأسابيع القادمة".

    وأضاف:"هناك أحاديث عن التقدم بشكوى أخرى في غرفة فض المنازعات بحكم اختصاصها في مثل هذه الأمور الخاصة بعقود اللاعبين".

    وتابع:"قانونيًا لا يوجد لدي الكثير من التفاصيل حول مدى قوة موقف الهلال، أهل الشأن أكثر دراية مني، وأتمنى أن يتم حل الأمور بالتراضي بين اللاعب والنادي بالتراضي، حتى لو لزم الأمر شراء ما تبقى من عقده".

    أرقام عبدالله الحمدان بين الهلال والنصر

    المهاجم الدولي عبدالله الحمدان البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال في يناير 2021؛ قادمًا من صفوف نادي الشباب.

    وخاض الحمدان 145 مباراة رسمية مع الهلال، مسجلًا خلالها 13 هدفًا وصانعًا 10 آخرين؛ قبل أن ينضم إلى عملاق الرياض الآخر النصر، في يناير 2026.

    ومنذ الانضمام إلى النصر.. سجل المهاجم الدولي 4 أهداف وصنع آخر، خلال 10 مباريات رسمية مع الفريق الأول، حتى الآن.


    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 27 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".


