Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Congo GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

استولى على مليون دولار ومحكوم عليه بالمؤبد.. رئيس اتحاد كرة قدم إفريقي مطلوب أمام الإنتربول!

الكونغو

صدور ملاحقة دولية وتحركات أمنية مكثفة!

خاطبت الجهات الرسمية في جمهورية الكونغو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بهدف استصدار مذكرة توقيف دولية بحق جان جاي بليز مايولاس الذي يتولى رئاسة اتحاد كرة القدم المحلي وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي ضخمة أدت إلى صدور أحكام قضائية قاسية بحقه.

 ويأتي هذا التحرك القانوني بعد تأكد هروب المسؤول الرياضي رفقة أفراد من أسرته إلى جهة غير معلومة عقب إدانتهم باختلاس مبالغ مالية تتجاوز 1.1 مليون دولار من التمويلات التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعم النشاط الرياضي في البلاد خلال السنوات الأخيرة بحسب "ذا جارديان". 

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا بالتنسيق مع سلطات دول الجوار لتعقب حركة المتهم الذي يعتقد أنه غادر أراضي الدولة قبل أسابيع من موعد النطق بالحكم النهائي في القضية التي هزت الوسط الرياضي الإفريقي.


  • تفاصيل الاختلاس المالي والشركات الوهمية


    كشفت التحقيقات القضائية الموسعة عن استيلاء رئيس اتحاد الكرة على مبالغ مالية كانت مخصصة لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية التي بدأت في عام 2021 حيث رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم مساعدات مالية لدعم الاتحادات الوطنية. 

    وتضمنت أموال المساعدات مبلغًا يقدر بنحو نصف مليون دولار كان من المفترض توجيهه بالكامل لدعم وتطوير منتخب السيدات الوطني في جمهورية الكونغو. 

    وأثبتت الوثائق الرسمية أن المتهم استخدم مجموعة من الشركات الوهمية التي تم إنشاؤها خصيصًا لتسهيل عمليات تحويل الأموال إلى حسابات خاصة بعيدًا عن الرقابة المالية الرسمية. 

    وبحسب التقارير الواردة من الأجهزة الرقابية فإن الأندية النسائية في الدرجة الأولى لم تتسلم سوى 20000 دولار فقط من إجمالي الدعم المرصود مما دفع رؤساء تلك الأندية إلى تقديم شكوى جماعية وبلاغ رسمي للجهات القضائية في شهر مارس الماضي للتحقيق في مصير تلك الأموال المفقودة.


    • إعلان

  • العقوبات القضائية والمصير المجهول للمتهمين


    أصدرت المحكمة الجنائية في مدينة برازافيل حكمًا غيابيًا في تاريخ عشرة مارس يقضي بالسجن المؤبد بحق مايولاس وزوجته وابنه بعد ثبوت إدانتهم بجرائم غسيل الأموال والتزوير في محررات رسمية واستخدام مستندات مزيفة للاستيلاء على المال العام. 

    وشملت التحقيقات مسؤولين آخرين في الهيكل الإداري للاتحاد حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق كل من السكرتير العام للاتحاد وأمين الصندوق بتهمة المشاركة في تلك المخالفات المالية. 

    وتجري السلطات في الوقت الراهن تعاونًا وثيقًا مع وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية والوحدات الإقليمية المختصة لتجميد كافة الأصول المالية والعقارية المرتبطة بالمتهمين في الخارج. 

    وتؤكد المصادر الأمنية أن البحث يتركز حاليًا في دولتي الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية نظرًا لوجود مؤشرات على احتمالية اختفاء المتهم وعائلته هناك لتجنب الملاحقة القضائية الدولية.


  • أثر الأزمة على الكرة الكونغولية والتدخل الدولي

    تسببت هذه الفضيحة المالية في تداعيات رياضية وخيمة حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بدء إجراءات تأديبية رسمية ضد المسؤولين المتورطين للتحقيق في اتهامات تتعلق بتضارب المصالح وقبول هدايا غير قانونية. 

    وكان الاتحاد الدولي قد اتخذ قرارًا سابقًا بتعليق عضوية جمهورية الكونغو وحظر مشاركة فرقها في المنافسات الدولية بسبب ما وصفه بالتدخل من طرف ثالث في شؤون اتحاد الكرة بعدما حاولت وزارة الرياضة التدخل لوقف التجاوزات المالية. 

    ورغم رفع التعليق لاحقًا والسماح للاتحاد بممارسة نشاطه من مقره الرئيسي إلا أن منع المسؤولين من السفر لحضور المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي في باراجواي وما تلاه من هروب رئيس الاتحاد وضع الرياضة في البلاد أمام مأزق إداري وقانوني كبير.


  • تاريخ من التجاوزات والتحذيرات الأخلاقية


    لم تكن هذه الواقعة هي الأولى في مسيرة المسؤول الهارب إذ تشير السجلات إلى صدور عقوبات سابقة بحقه من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 تضمنت الإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ستة أشهر بسبب انتهاكات تتعلق بالحصول على مزايا وهدايا غير مشروعة. 

    ورغم تلك السوابق فقد تم انتخابه لرئاسة الاتحاد في عام 2018 ليبدأ منذ ذلك الحين في بناء شبكة من العلاقات المالية التي مكنته من تنفيذ عمليات الاختلاس الأخيرة. 

    وتؤكد السلطات المحلية أنها عازمة على استرداد كافة الأموال المنهوبة وتقديم المتهمين للعدالة مهما طال أمد البحث.