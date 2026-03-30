استولى على مليون دولار ومحكوم عليه بالمؤبد.. رئيس اتحاد كرة قدم إفريقي مطلوب أمام الإنتربول!

خاطبت الجهات الرسمية في جمهورية الكونغو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بهدف استصدار مذكرة توقيف دولية بحق جان جاي بليز مايولاس الذي يتولى رئاسة اتحاد كرة القدم المحلي وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي ضخمة أدت إلى صدور أحكام قضائية قاسية بحقه.

ويأتي هذا التحرك القانوني بعد تأكد هروب المسؤول الرياضي رفقة أفراد من أسرته إلى جهة غير معلومة عقب إدانتهم باختلاس مبالغ مالية تتجاوز 1.1 مليون دولار من التمويلات التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لدعم النشاط الرياضي في البلاد خلال السنوات الأخيرة بحسب "ذا جارديان".

وتعمل الأجهزة الأمنية حاليًا بالتنسيق مع سلطات دول الجوار لتعقب حركة المتهم الذي يعتقد أنه غادر أراضي الدولة قبل أسابيع من موعد النطق بالحكم النهائي في القضية التي هزت الوسط الرياضي الإفريقي.



