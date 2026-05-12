استقال منذ ثلاثة أشهر.. أدفوكات يتراجع ويعود لقيادة كوراساو في كأس العالم!

في تطور مفاجئ للأحداث، من المقرر أن يعود أدفوكات إلى مقعد المدرب كمدرب رئيسي لمنتخب كوراساو على الفور. وكان المدرب البالغ من العمر 78 عامًا قد استقال في الأصل من منصبه كمدرب رئيسي في فبراير الماضي بسبب ظروف عائلية، لكن تحسن الحالة الصحية لابنته مهد الطريق لعودة مثيرة.

ويحل أدفوكات محل فريد روتن، الذي تنحى جانباً لتمكين المدرب الهولندي السابق من استئناف مشروعه.

جاء هذا القرار بعد ضغوط كبيرة من اللاعبين والجهات الراعية المؤثرة التي كانت حريصة على رؤية الرجل الذي ضمن التأهل يقودهم في النهائيات. سيكون أدفوكات على مقاعد البدلاء يوم 14 يونيو في هيوستن عندما تخوض كوراساو أول مباراة لها على الساحة العالمية ضد ألمانيا، ليضمن الإشراف على تتويج العمل الذي بدأه خلال حملة التصفيات.



