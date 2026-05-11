Getty Images Sport
فينيسيوس يستفز جماهير برشلونة خلال الكلاسيكو.. وكانسيلو يخلد اسمه بإنجاز غير مسبوق!
في الشوط الأول، فقد النجم البرازيلي أعصابه بعد أن تعرض لصافرات الاستهجان من مدرجات ملعب كامب نو مع كل لمسة للكرة. ورفع يديه باتجاه المدرجات وشكل بوضوح الرقم 15 بأصابعه.
وتُعد هذه الحركة تذكيراً بألقاب ريال مدريد الـ 15 في الكؤوس الأوروبية، وهي الحصيلة التي لا يزال برشلونة بعيداً كل البعد عن معادلتها (5).
- Getty Images
ليلة للنسيان
شهدت قمة الكلاسيكو أداءً محبطاً للنجم البرازيلي، الذي بدا مقيداً وبعيداً تماماً عن مستواه المعهود. فعلى مدار 90 دقيقة كاملة، عانى من عزلة واضحة وضغط دفاعي محكم، مما انعكس سلبياً على فاعليته الهجومية المعتادة. ورغم تواجده طوال دقائق المباراة، لم يشكل فينيسيوس الخطورة المطلوبة؛ إذ اكتفى بتسديدة وحيدة على المرمى بنسبة أهداف متوقعة شبه معدومة بلغت 0.03 فقط. كما عانى اللاعب من صعوبة في ربط الخطوط، حيث تراجعت دقة تمريراته الإجمالية إلى 53%، ووصلت إلى نسبة متدنية بلغت 40% في نصف ملعب الخصم.
لمس فيني الكرة 29 مرة فقط طوال المباراة، وفقد الاستحواذ في 17 مناسبة، وهو معدل مرتفع يعكس حجم الضغط الذي تعرض له، ونجح في مراوغة واحدة فقط من أصل 3 محاولات، وكسب 3 صراعات أرضية فقط من إجمالي 10 مواجهات.
ويتناقض هذا المردود المخيب للآمال في الكلاسيكو بشكل صارخ مع أرقام اللاعب المذهلة وتأثيره الحاسم طوال الموسم الحالي؛ حيث خاض النجم البرازيلي 51 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 21 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة في أكثر من 4000 دقيقة لعب، لتبقى هذه المباراة بمثابة ليلة للنسيان في موسم استثنائي لجناح ريال مدريد.
كانسيلو يدخل تاريخ كرة القدم
كما سلطت مباراة الكلاسيكو الضوء على قصتين بارزتين أخرتين. فقد أصبح لاعب برشلونة جواو كانسيلو، أول لاعب يفوز بلقب الدوري في أربعة من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.
ففي موسم 2020/21، توج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وفي العام التالي فاز بلقب البريميرليج مع مانشستر سيتي، وبعد اثني عشر شهراً حصد لقب البوندسليجا مع بايرن ميونخ.
- Getty Images Sport
ليفاندوفسكي ينضم إلى مجموعة النخبة
ومع ذلك، لا يمكن لكانسيلو مجاراة حصيلة ألقاب روبرت ليفاندوفسكي. فالنجم البولندي، الذي قد يغادر صفوف البارسا، فاز الآن بلقبه الثالث عشر في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا: لقبان مع بوروسيا دورتموند، وثمانية مع بايرن ميونخ، وثلاثة مع الفريق الكتالوني.
وتضع هذه الحصيلة ليفاندوفسكي ضمن نادٍ لنخبة اللاعبين: حيث لم يعادله في هذا الإنجاز سوى رايان جيجز، ومانويل نوير، وتوماس مولر.