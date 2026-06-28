استغل الراحة.. نيمار يشتري ساعة بمليون دولار قبل مواجهة اليابان الحاسمة!





شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمقاطع فيديو وصور تظهر النجم البرازيلي نيمار رفقة جاكوب أرابو مؤسس شركة الساعات والمجوهرات الفاخرة الشهيرة جاكوب آند كومباني.

وأوضح مالك العلامة التجارية أن نيمار الذي يعد صديقًا قديمًا للماركة وحرص على تخصيص جزء من وقت فراغه لزيارة المقر الرئيسي في نيويورك لاقتناء الساعة بنفسه والتقاط الصور التذكارية.

وتأتي هذه الخطوة لتزيد من القيمة الإجمالية لأسطول الساعات الذي يملكه اللاعب والذي يقدر بنحو 10 ملايين ريال برازيلي حيث يشتهر نيمار بعشقه لجمع القطع النادرة والثمينة.



