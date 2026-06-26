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استشهدوا بميسي وطالبوا بطرده.. غضب برازيلي رسمي من حكم مباراة اسكتلندا بسبب فينيسيوس!
الاتحاد البرازيلي لكرة القدم غاضب من قرار تقنية الفيديو بشأن فينيسيوس جونيور
ظهرت أحداث هذه اللحظة الدرامية في الدقيقة 21 من المباراة الأخيرة للبرازيل ضمن المجموعة الثالثة ضد اسكتلندا. وفي الوقت الذي كانت فيه «السيليساو» متقدمة بهدف سجله فينيسيوس جونيور في وقت سابق، بدا أن نجم ريال مدريد قد ضاعف رصيده التهديفي بعد أن انتزع الكرة من جاك هندري وسددها بهدوء في شباك أنجوس جان.
ورغم أن الحكم سيزار راموس أشار في البداية إلى دائرة الوسط، إلا أن تدخل نظام «فار» أدى إلى إلغاء الهدف بسبب مخالفة مفترضة في مرحلة بناء الهجمة.
وأثار هذا القرار غضبًا فوريًّا على خط التماس من جانب فريق كارلو أنشيلوتي، الذي رأى أن التلامس كان طفيفًا ولم يصل إلى الحد «الواضح والجلّي» المطلوب لإجراء مراجعة بالفيديو. ومنذ ذلك الحين، صعّد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من حدة الموضوع بتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو للاعتراض على عدم اتساق التحكيم طوال البطولة.
- Getty Images Sport
مطالبات بطرد راموس
وقد طلب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على وجه التحديد استبعاد الحكم المكسيكي راموس من مهام التحكيم المستقبلية في أمريكا الشمالية.
وفي وثيقة اطلعت عليها صحيفة «إستادو» البرازيلية، أشار الاتحاد إلى «سجل سلبي» مع هذا الحكم، مستشهداً بمباراة في دور المجموعات بكأس العالم 2018 ضد سويسرا، حيث شعر الفريق أنه حُرم من ركلة جزاء واضحة ومن خطأ وقع قبل تسجيل سويسرا لهدف التعادل، وتؤكد الرسالة الرسمية أنه ما كان ينبغي تعيين راموس أصلاً نظراً للخلافات السابقة.
ميسي متورط في مزاعم بالنفاق
وفي تطور مثير للاهتمام، لجأت السلطات البرازيلية حتى إلى منافسها الأكبر لتسليط الضوء على ما اعتبرته معايير مزدوجة في التحكيم.
وأشارت رسالة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى هدف سجله ليونيل ميسي لصالح الأرجنتين ضد النمسا في مرحلة مبكرة من البطولة، ملمحةً إلى أن تحديات بدنية مماثلة في اللحظات التي تسبق تسجيل الأهداف قد سُمح بها لفرق أخرى، في حين تتعرض البرازيل لعقوبات غير عادلة.
وأشارت الوثيقة كذلك إلى أن القرار ضد اسكتلندا «بدا غير متوقع ليس فقط بالنسبة للمنتخب البرازيلي، بل أيضًا بالنسبة للاعبين الاسكتلنديين، الذين أشارت ردود أفعالهم الفورية إلى أنهم لم يتوقعوا إعادة النظر في الهدف أو إلغاءه لاحقًا».
- AFP
أنشيلوتي يتطلع إلى اليابان
في الوقت الذي تحتدم فيه المعركة داخل غرفة الإدارة، يركز أنشيلوتي اهتمامه على الملعب، حيث تستعد البرازيل لمواجهة اليابان في هيوستن ضمن دور الـ32.
وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره نظام الفيديو المساعد للحكم، تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف في وقت لاحق من المباراة، وأضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث ليضمن تصدر البرازيل لمجموعتها بسهولة. ولا يزال أنشيلوتي متفائلاً بشأن تقدم الفريق على الرغم من الانشغالات خارج الملعب.
"نحن نلعب الآن كفريق واحد، وهذا هو الهدف. لسنا مثاليين، ولا يزال أمامنا أمور يجب تحسينها. يمكننا أن نكون أسرع قليلاً عندما نسيطر على الكرة"، قال أنشيلوتي للصحفيين بعد صافرة النهاية. "أنا سعيد لأن الفريق تحسن كثيراً، ونحن الآن متماسكون. في مرحلة خروج المغلوب، التماسك مهم جداً. لدينا فريق متماسك. مقارنةً بالمباراة الأولى، نرتكب أخطاء أقل، ولدينا إيقاع أفضل، ونحن أكثر فعالية في الهجوم."