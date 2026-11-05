يامال جديد يضيع على المغرب .. وائل محيا يضع كلوب وألمانيا في قفص الاتهام بعد خدعة "حلم 2030"!

عندما تجيد اللعب بالقدمين اليسرى واليمنى معًا، وتكون قادرًا على المراوغة في أضيق المساحات، فبالتأكيد الجميع سينظر لك بعين الاهتمام وسيراقبك بل يقاتل من أجلك، وهذا ما بالضبط ما حدث مع وائل محيا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

صاحب الـ17 سنة الذي يعيش أفضل فترات مسيرته "القصيرة" للغاية في البوندسليجا، وقع الاختيار عليه ليتواجد ضمن قائمة المدرب يورجن كلوب لمنتخب ألمانيا، في مباراتي دوري الأمم الأوروبية القادمتين ضد صربيا وهولندا.

صانع ألعاب جلادباخ سبق أن ارتدى قميص المانشافت بالمراحل السنية المختلفة، وهذه المرة ستكون الأولى له مع الفريق الأول، مما يقضي على أحلام المغرب تمامًا في الاعتماد عليه "خاصة في حالة خوضه العدد المحدد من المباريات الرسمية".

بالنسبة لأي متابع للكرة العالمية، فمن الصعب أن يكون قد سمع من قبل عن اسم محيا، باستثناء من هم يتابعون الدوري الألماني بصفة مستمرة، ولكن يبدو أن الأمر أصبح مجرد وقت فقط حتى يعرفه الجميع عندما يفرض نفسه بقوة سواء على صعيد المنتخب أو مع ناديه!