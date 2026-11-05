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علي سمير

يامال جديد يضيع على المغرب .. وائل محيا يضع كلوب وألمانيا في قفص الاتهام بعد خدعة "حلم 2030"!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
وائل محيى
صربيا ضد ألمانيا
صربيا
ألمانيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا ضد هولندا
هولندا
يورجن كلوب
المغرب

البعض اعتقد أنه كان على وشك اختيار المغرب

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عندما تجيد اللعب بالقدمين اليسرى واليمنى معًا، وتكون قادرًا على المراوغة في أضيق المساحات، فبالتأكيد الجميع سينظر لك بعين الاهتمام وسيراقبك بل يقاتل من أجلك، وهذا ما بالضبط ما حدث مع وائل محيا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

صاحب الـ17 سنة الذي يعيش أفضل فترات مسيرته "القصيرة" للغاية في البوندسليجا، وقع الاختيار عليه ليتواجد ضمن قائمة المدرب يورجن كلوب لمنتخب ألمانيا، في مباراتي دوري الأمم الأوروبية القادمتين ضد صربيا وهولندا.

صانع ألعاب جلادباخ سبق أن ارتدى قميص المانشافت بالمراحل السنية المختلفة، وهذه المرة ستكون الأولى له مع الفريق الأول، مما يقضي على أحلام المغرب تمامًا في الاعتماد عليه "خاصة في حالة خوضه العدد المحدد من المباريات الرسمية".

بالنسبة لأي متابع للكرة العالمية، فمن الصعب أن يكون قد سمع من قبل عن اسم محيا، باستثناء من هم يتابعون الدوري الألماني بصفة مستمرة، ولكن يبدو أن الأمر أصبح مجرد وقت فقط حتى يعرفه الجميع عندما يفرض نفسه بقوة سواء على صعيد المنتخب أو مع ناديه!

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    يامال جديد يضيع على المغرب

    فور سماع اسمه محيا فبالتأكيد من السهل توقع أصوله العربية، حيث وُلد في مدينة ميتمان بألمانيا، ويحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية، مما جعله مؤهلًا من أجل تمثيل المنتخبين.

    والداه مغربيان، ولكنه نشأ وترعرع في ألمانيا، وبدأ حياته مع إس في شترايلن، قبل الانتقال لبوروسيا مونشنجلادباخ واللعب مع فريق تحت 17 سنة في 2024، وتدرج وصولًا بالفريق الأول للمرة الأولى في يوليو 2025.

    هل المغرب حاولت ضمه وخسرته مثلما حدث مع لامين يامال وإسبانيا؟ نعم هذا ما حدث بالضبط بعد محادثات أجراها كلوب معه.

    موقع "يا بلادي" نشر في يوليو 2027 نقلًا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، ان وائل محيا اتخذ قراره النهائي بتمثيل منتخب المغرب الأول على حساب المانشافت، رغم لعبه بالمراحل السنية المختلفة للأخير.

    وأكدت الصحيفة أن اللاعب رفض العرض الألماني لعدة أسباب، على رأسها استضافة المغرب لمونديال 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، باعتباره بطولة كأس العالم بمثابة الحلم الأكبر بالنسبة له.

    ولكن تلك الأنباء كانت خادعة، لأن بعدها خرج محيا لنفي هذا الأمر تمامًا قائلًا لصحيفة "كيكر" :"كانت هناك اتصالات بالفعل مع المغرب، لا يمكنني قول أي شيء بخلاف ذلك، لم أتخذ قراري النهائي حتى الآن، سأمنح نفسي الوقت الكافي".

  • VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    اتهامات بـ"سوء النية" لكلوب

    لو نظرنا جيدًا إلى القائمة الحالية لمنتخب ألمانيا، سنجد العديد من اللاعبين الموهوبين المبدعين بالفريق، وعلى رأسهم سعيد الملا، لينارت كارل وفلوريان فيرتس والثنائي المصاب سيرج جنابري وجمال موسيالا وغيرهم، وهو ما يجعل الأمر في قمة الصعوبة لظهور محيا بصفة منتظمة.

    كل المؤشرات تؤكد أن محيا سيكون موهبة استثنائية في البوندسليجا وأوروبا بشكل عام، ولكن لو دقننا في مسيرته القصيرة وملامحه الطفولية الصغيرة، سنجد أنه من الصعب للغاية الاعتماد عليه حاليًا، خاصة وأنه لعب 539 دقيقة فقط مع جلادباخ في 10 مباريات خلال هذا الموسم.

    كلوب قال عن استدعاء محيا:"بصفتك مدربًا، فالأمر لا يقتصر فقط على ضمان مشاركة اللاعبين في أفضل مركز لهم والظهور بأفضل مستوى، مهمتك أيضًا هي الرعاية، الواجب يزيد عندما كان اللاعب أصغر سنًا، ولذلك اتفقنا على اصطحابه معنا لرؤيته عن قرب في التدريبات لمدة أسبوع".

    من الطبيعي أن يخرج كلوب بهذه التصريحات، ولكن مدرب ليفربول السابق يعتبر من أبرز وأهم المدربين في العالم من ناحية اكتشاف المواهب الاستثنائية، وفعل ذلك بجدارة مع ماينتسه وبوروسيا دورتموند وصولًا برحلته في أنفيلد، وكان عليه التصرف سريعًا وسط مفاوضات الجانب المغربي مع محيا لخطفه من الأسود.

    أصابع الاتهام تتجه نحو كلوب الآن، في إشارة واضحة إلى أنه قام باستدعاء محيا حتى يشارك بشكل رسمي مع ألمانيا، ويحرم المغرب من خدماته، رغم عدم نيته في الاعتماد عليه كثيرًا في هذه المرحلة السنية، ويبدو أن خطته نجحت.

    ويأتي ذلك بعد الأنباء التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية هذا العام، عن قيام المغرب بتجنيس 6 لاعبين خلال 13 يومًا فقط عبر سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك للاعبين قادمين من بلجيكا وهولندا، ممن هم تحت 20 سنة.

    الخطوة التي أقدمت عليها مع تحركات أخرى للحفاظ على مواهبها التي انتقلت للعيش في أوروبا لتمثيل منتخبها، هدفها الواضح والصريح هو تجهيز المنتخب من أجل الفوز بكأس العالم 2030، ويبدو أن المهمة لن تكون سهلة أبدًا.

  • Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    موهبة استثنائية

    وبغض النظر عن المنتخب الذي سيلعب له محيا، فهناك العديد من الدلائل التي تؤكد لنا أن هذا اللاعب المهاري الذي يجيد المراوغة من أي مكان في الملعب ويمتلك خفة حركة ومرونة تشبه كثيرًا لامين يامال، سيكون من نجوم أوروبا في وقت قريب.

    خلال موسم 2025/2026، أصبح محيا أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع جلادباخ، وواصل صناعة التاريخ بالتسجيل في شباك بايرن ميونخ، ليكون أصغر هداف في سجلات ناديه على الإطلاق.

    اللاعب الذي سجل 3 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في 10 مباريات هذا الموسم، يجيد التألق في أكثر من مركز سواء كجناح أيمن أو أيسر أو صانع ألعاب، وبالتحديد المكان الأخير الذي ظهر فيه 7 مرات خلال الموسم الجاري.

    قدرات محيا تؤهله إلى لعب أدوار مختلفة في الثلث الأخير، والغريب أنه على الرغم من سنه الصغير، إلا أنه يتمتع بقوة جسدية مميزة تجعل من الصعب خطف الكرة منه، ويستخدمها جيدًا في المراوغة والمرور من المدافعين.

    لمسته الفنية ممتعة في المراوغات والمرور من اللاعبين في المساحات الضيقة، ولا تقتصر مهمته على صناعة اللاعب من بعيد، بل يجيد الاقتحام داخل منطقة الجزاء ويصل بسرعة إلى مناطق الخطورة.

    ولكن لا يزال يحتاج اللاعب إلى التطور في أمور أخرى مثل اللمسة الأخيرة لترجمة تحركاته الخطيرة ووعيه التكتيكي إلى المزيد من الأرقام المذهلة التي سترفع من قيمته وتجعله هدفًا لكبار أوروبا.

    وهذه أمور سيكون من السهل أن يساعده عليها كلوب "إن صدقت نيته"، بالإضافة إلى عمله مع المدرب الوافد حديثًا لجلادباخ وهو الألماني ألكساندر بليسين.

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