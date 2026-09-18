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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

رسميًا .. قائمة جورج جيسوس تحسم موقف رونالدو النهائي من الاعتزال الدولي!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
البرتغال ضد ويلز
ويلز
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النصر

مدرب النصر السابق أغلق باب التكهنات

بعد سلسلة من التكهنات، حسم جورج جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي الموقف تمامًا، بخصوص فكرة اعتزال مهاجم النصر كريستيانو رونالدو للعب الدولي.

رونالدو شارك مع البرتغال في بطولة كأس العالم 2026، وهي المسابقة التي خرج منها الفريق على يد إسبانيا في دور الـ16، لتظهر فكرة إنهاء كريستيانو لمسيرته مع منتخب بلاده.

  • FBL-POR-PRESSERAFP

    ماذا حدث؟

    جورج جيسوس أعلن عن قائمته الأولى مع منتخب البرتغال، وذلك بعد توليه المهمة خلفًا لروبرتو مارتينيز، على خلفية الخروج من مونديال 2026.

    وتواجد رونالدو في القائمة بشكل طبيعي، تمهيدًا لخوض مباريات الفريق المقبلة، في التوقف الدولي الذي يبدأ قريبًا، وسط هجوم عنيف يتعرض له صاحب الـ41 سنة بسبب مستوياته الأخيرة مع النصر.


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  • قائمة جيسوس بشكل كامل

    حراس المرمى : ديوجو كوستا، روي سيلفا، صامويل سواريش

    الدفاع : جواو كانسيلو، ديوجو دالوت، روبن دياش، توماس أراوخو، ريناتو فيجا، جونسالو إيناسيو، نونو مينديش، نونو تفاريش.

    الوسط: جواو بالينيا، روبن نيفيش، فيتينيا، جواو نيفيش، برناردو سيلفا، برونو فيرنانديش

    الهجوم : فرانشيسكو ترينكاو، رافائيل لياو، فرانشيسكو كونسيساو، بيدرو نيتو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، جونسالو راموش، فابيو سيلفا.



  • Cristiano Ronaldo : Al-Nassr 2026Getty

    رونالدو مهدد بالرحيل عن النصر

    كشف الإعلامي المعروف سعود الصرامي، عن مفاجأة مدوية، مؤكدًا أن كريستيانو رونالدو يستعد للرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

    رونالدو لا يعيش أفضل فتراته مع النصر مؤخرًا، وانخفض مستواه بشكل ملحوظ، وتعرض لانتقادات عنيفة بعد خسارة العالمي أمام العين الإماراتي الثلاثاء الماضي، برباعية نظيفة، في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وقال الصرامي عبر "العربية إف إم":"كريستيانو الآن أصبح ورقة مستهلكة داخل النصر، لن يلعب أي دور داخل النادي، أو يقوم بشيء ما في الميركاتو الشتوي لمحاولة سد النواقص الفنية للفريق فهذا لن يحدث".

    وتابع:"رونالدو لن يلعب أي دور غير فني مع النصر، ولا أستبعد أن يخرج من النادي في الميركاتو الشتوي مثلما حدث مع كريم بنزيما في وقت سابق، وسيحدث ذلك بكامل رغبته".

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا ينتظر رونالدو مع البرتغال؟

    البرتغال تخوض 4 مباريات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث تلعب أمام ويلز يوم 24 سبتمبر في مرحلة المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، قبل ملاقاة النرويج يوم الأحد 27 من نفس الشهر.

    وبعدها تستمر رحلة الفريق في البطولة، باللعب أمام الدنمارك يوم 1 أكتوبر القادم، قبل اللعب مرة أخرى ضد النرويج يوم 4 أكتوبر في الجولة الرابعة من المسابقة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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