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Donny Afroni

ترجمه

استبعد ميسي ويامال.. نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي يدلي بتصريح جريء عن الكرة الذهبية!

عثمان ديمبيلي
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

أشعل عثمان ديمبيلي جدلاً واسعاً في عالم كرة القدم بعدما أكد أن الكرة الذهبية ستبقى في باريس سان جيرمان هذا العام. وعلى الرغم من المنافسة الشرسة القادمة من مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، لا يزال اللاعب الفرنسي مقتنعاً بأن حديقة الأمراء هي المكان المنطقي الوحيد لأرقى جائزة فردية في كرة القدم.

  • ديمبيلي يدعم هيمنة باريس سان جيرمان في سباق الكرة الذهبية

    في نقاش كاشف بشأن مستقبل أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم، رفض ديمبيلي فكرة أن سباق الكرة الذهبية المقبل مفتوح على كل الاحتمالات.

    وبينما أشار العديد من المحللين إلى مجموعة متنوعة من المرشحين بعد صيف حافل بالبطولات الدولية الكبرى، فإن ديمبيلي لا ينظر أبعد من غرفة ملابس فريقه في العاصمة الفرنسية.

    ديمبيلي هو الفائز بتلك الجائزة الفردية في كرة القدم العالمية لعام 2025. وفي حديثه إلى France Football عن هوية الفائز المقبل، كان الدولي الفرنسي واضحاً لا لبس فيه في موقفه، إذ قال ديمبيلي: «لا أعتقد أن هذه الجائزة محل شك. أعتقد أنها ستبقى في يد أحد لاعبي باريس سان جيرمان».

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    تجاهل المواهب الشابة والنجوم المكرّسين

    ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة كان رفض ديمبيلي إدراج الظاهرة الشابة يامال ضمن قائمته المباشرة لأفضل ثلاثة لاعبين، رغم الصعود الصاروخي للاعب الإسباني مع برشلونة ودوره الحاسم في نجاح إسبانيا مؤخرًا. ورغم اعترافه بموهبة اللاعب الشاب، إلا أنه وضع آخرين قبله في الترتيب.

    وعندما طُلب منه تقديم قائمة نهائية بلاعبيه المفضلين، قدّم جناح باريس سان جيرمان مزيجًا من الأسماء التي تمتد عبر أقوى الدوريات في القارة. وشرح ديمبيلي منطقه قائلًا: «أفضل ثلاثة لاعبين لديّ؟ كلهم مختلطون: كفارا (خفيتشا كفاراتسخيليا)، هاري كين الذي قدّم موسمًا جيدًا جدًا جدًا، وأعتقد كيليان مبابي. أنا؟ لا، لا أضع نفسي أبدًا في أمور كهذه. لا أصوّت لنفسي أبدًا».

  • تسليط الضوء على الأبطال المجهولين في حديقة الأمراء

    وفي حين تميل جائزة الكرة الذهبية غالبًا نحو الهدّافين والمهاجمين الاستعراضيين، أشار اللاعب الفرنسي إلى الثبات الذي يتمتع به زملاؤه الذين كثيرًا ما يمرّون دون أن يلفتوا الأنظار. وذكر تحديدًا النجوم الراسخين الذين ساعدوا في الحفاظ على مكانة باريس سان جيرمان كقوة أوروبية كبرى، مقترحًا أن على الناخبين النظر عن كثب إلى الأسس التكتيكية لفريق لويس إنريكي بدلًا من الاكتفاء بمشاهد اللقطات البارزة.

    وواصل الجناح ذكر أسماء عدد من اللاعبين الذين يرى أن الصحافة الرياضية الأوسع قد تجاهلتهم، وقال: «بعد ذلك، لا يزال هناك الكثير. مايكل أوليسي يمكن أن يكون ضمن القائمة لأنه قدّم موسمًا لا يُصدّق. لقد كان أفضل لاعب في البوندسليجا. لامين يامال أيضًا. فابيان رويز، [ويليان] باتشو... ننسى هذا، باتشو. آمل ألا ننساه هذا العام، لأنه يستحق ذلك».

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    لندن تستضيف احتفالات الذكرى السبعين

    يقترب السباق نحو الجائزة من ذروته مع استعداد عالم كرة القدم لاحتفالية تاريخية. تُقام النسخة السبعون من حفل توزيع الجائزة المرموقة في 26 أكتوبر في لندن، لتكون بذلك المرة الأولى التي يُقام فيها الحدث في العاصمة الإنجليزية. ويأتي اختيار هذا المكان تكريمًا للفائز الأول، السير ستانلي ماثيوز، فيما تواصل الجائزة توسيع انتشارها العالمي تحت إشراف فرانس فوتبول.

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