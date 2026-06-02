"استبعد جود بيلينجهام".. طلب غريب لتوخيل من أجل الحفاظ على هاري كين!

في خطوة أذهلت العديد من المشجعين، صرح شيرر بأن بيلينجهام لا ينبغي أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لإنجلترا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

على الرغم من مكانة بيلينجهام كأحد أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، يرى شيرر أن مورجان روجرز لاعب أستون فيلا هو الأنسب حاليًا لتحقيق التوازن التكتيكي للفريق.

وفي كلمته خلال حفل إطلاق حملة بيتفير لكأس العالم، قال شيرر: "في رأيي، جود لن يبدأ المباراة الأولى. أعتقد أن توماس سيختار ما أثبت نجاحه في مباريات إنجلترا: (إليوت) أندرسون وديكلان رايس [في قلب خط الوسط]، ثم مورجان روجرز أمامهما. أتوقع أن يختار هؤلاء الثلاثة. هذا ما كنت سأفعله أنا."