استبعاد مهاجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم باتريك أجيمانغ من كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب أثناء لعبه مع ديربي كاونتي
إصابة أجيمانغ
سقط المهاجم متأثراً بإصابة لم تكن نتيجة اصطدام في الشوط الأول من مباراة الدوري الإنجليزي يوم الاثنين، وبدا عليه الارتباك بشكل واضح فور وقوع الحادث. تم نقل أجيمانغ على نقالة بينما كان زملاؤه يواسونه، وأعلن النادي أنه سيخضع لفحوصات بالأشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة.
وكشفت الفحوصات عن الأسوأ، حيث أكد ديربي أن أجيمانج تعرض لإصابة خطيرة في وتر العرقوب.
بيان ديربي
وقال ناديديربي في بيان: "يؤكد النادي أن باتريك أجيمانج تعرض لإصابة خطيرة في وتر العرقوب خلال الشوط الأول من مباراة بطولة سكاي بيت ضد ستوك سيتي". "سيخضع باتريك لفحوصات إضافية حول الإصابة في وقت لاحق اليوم. وسيوفر النادي لباتريك أعلى مستوى من الرعاية الطبية وإعادة التأهيل طوال فترة تعافيه. ويقف الجميع في نادي ديربي كاونتي بقوة إلى جانب باتريك في هذه الأوقات الصعبة، وسيواصلون دعمه في كل خطوة يخطوها.
"ونتيجة لهذه الإصابة، سيغيب باتريك للأسف عن كأس العالم FIFA هذا الصيف. وفي هذه المرحلة، من الخطأ تحديد جدول زمني لشفائه. وسيتم الإعلان عن المزيد من المستجدات في الوقت المناسب."
تأثير المنتخب الأمريكي لكرة القدم
تأتي إصابة أجيمانغ في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة له شخصياً، حيث ستؤدي إلى استبعاده رسمياً من كأس العالم. كما تأتي هذه الإصابة في الوقت الذي كان فيه يكتسب زخماً ليكون ضمن تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم.
تم استدعاء المهاجم في مارس وشارك في مباراتي بلجيكا والبرتغال خلال فترة التوقف الدولية. سجل الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي كبديل في الخسارة 5-2 أمام بلجيكا قبل أن يخرج من مقاعد البدلاء مرة أخرى ويقدم بعض اللحظات المشرقة في الخسارة 2-0 أمام البرتغال.
كان أجيمانج مرشحاً للانضمام إلى مجموعة المهاجمين التي يختارها ماوريسيو بوكيتينو، إلى جانب فولارين بالوغون وريكاردو بيبي وهاجي رايت وجوش سارجنت وبريان وايت، الذين شاركوا في هذا المركز خلال العام الماضي تقريباً.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ويأمل المنتخب الأمريكي في تجنب أي إصابات خطيرة أخرى قبل أن يكتمل تشكيل الفريق بقيادة بوكيتينو في شهر مايو. وبعد ذلك، ستخوض الولايات المتحدة مباريات ودية ضد السنغال وألمانيا استعدادًا لكأس العالم، حيث ستواجه باراغواي وأستراليا وتركيا في دور المجموعات.