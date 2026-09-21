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imago-sport-1078886467.jpgZUMA Press Wire
محمود خالد

"قلنا بيج ماك" .. "ماكدونالدز" يدخل على الخط في أزمة الجوير والقاضي يحذر من مصيبة

مصعب الجوير
القادسية
كأس الخليج

نجم الأخضر السابق يتذكر واقعة طريفة في 2006 للرد على استبعاد الجوير..

على الرغم من اعتذاره الرسمي، وإفادة فهد المفرج، المدير الرياضي للمنتخب السعودي، بشأن السبب حول استبعاده، إلا أن ملف مصعب الجوير، لا يزال يثير الغموض، في الوقت الذي استغلّ فيه أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة، الأمر من أجل الترويج لمنتجه بشكل كوميدي.

المنتخب الأول قرر استبعاد مصعب الجوير، من معسكر الأخضر في جدة، في ظل الإعداد للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، والتي تقام خلال الفترة بين 23 سبتمبر وحتى السادس من أكتوبر المُقبل.

  • استبعاد مفاجئ من كأس الخليج

    وفاجأ المنتخب السعودي، عشاقه، بخبر استبعاد مصعب الجوير، نجم وسط القادسية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بناءً على قرار الجهازين الفني والإداري، لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما أعلن بعد ذلك، عن اختيار مختار علي، متوسط ميدان الاتحاد، من أجل الانضمام إلى قائمة الأخضر بدلًا منه.

    وبدوره، وجه الجوير، في بيان رسمي، اعتذارًا عن التصرف الذي بدر منه، وإقراره بالخطأ دون تبرير أو أعذار، معلنًا تحمل المسؤولية كاملة، وأنه يحترم قرار المنتخب الوطني، باستبعاده من البطولة.

    وفي هذا السياق، خرج فهد المفرج، من أجل توضيح الحقائق، مؤكدًا أن الجوير خالف اللوائح والأنظمة، وكرر المخالفة مرتين، فيما تم إنذاره بالمرة الأولى، ثم طُبّقت اللائحة الداخلية في المرة الثانية، نافيًا ما تردد رواية ربط استبعاد لاعب القادسية، بشأن طلبه وجبة عشاء.

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  • مطعم شهير يرد على واقعة المفرج

    وفي هذا السياق، استند الإعلامي عبد الله الخميس، إلى بعض المصادر، في تغريدته حول استبعاد مصعب الجوير، حيث قال إن اللاعب طلب وجبة "بيج ماك"، من مطعم ماكدونالدز، من خلال أحد تطبيقات التوصيل، وهو وسط المعسكر، ليردّ الحساب الرسمي للمطعم بفرع الوسطى والشرقية والشمالية، برسالة كوميدية، مفادها "قلنا Big Mac، ليس Big Problem".

  • واقعة سابقة في 2006

    من جانبه، تحدث نايف القاضي، مدافع الأهلي والشباب السابق، عن واقعة حدثت معه بشكل شخصي، أثناء تواجده في معسكر المنتخب السعودي، من أجل تفنيد رواية استبعاد مصعب الجوير بسبب "وجبة طعام".

    وروى القاضي، عبر برنامج "في 90"، على فضائية الرياضية السعودية، قصته أثناء التواجد مع المنتخب الأول، في تصفيات كأس العالم 2006، وقبل مباراته ضد أوزبكستان، مع المدرب كالديرون، بقوله "كنا نقيم أنا ورضا تكر في غرفة واحدة، وذات مرة مللنا من طعام المعسكر، فطلبنا وجبة من الخارج، وتناولناها في الغرفة، ففوجئنا بمن يطرق على الباب، ووجدناه فهد المصيبيح، الذي كان أشد إداري في المنتخب، فطلبت منه أن يشاركنا الطعام أولًا قبل أن يصدر أي قرار، وبعدما تناول الأكل معنا، عاتبنا على هذا الخطأ الذي اعترفنا به، ولم نكرره مجددًا".

    وتابع "هذا ما يؤكد أنه مستحيل لإداري مثل فهد المفرج، الذي كان لاعبًا سابقًا، ومرّ بظروف كثيرة، أن يقرر استبعاد لاعب بسبب وجبة طعام".

    من ناحية أخرى، حذر نايف القاضي ممّا وصفه بـ"المصيبة"، إذا ما كان الاستبعاد لأمر فني، كأن ينظر اللاعب لنفسه بأنه صار كبيرًا، ويرفض تأدية أمور مطلوبة منه في التدريبات، على حد قوله.

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  • حقيقة تكاسل الجوير

    وتطرّق الإعلامي عساف الخليفي، للتعليق أيضًا على استبعاد مصعب الجوير، عبر إذاعة "يو إف إم"، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى، كما استند إلى تصريحات سابقة من مدربه في الهلال، جورج جيسوس، الذي تحدث عنه بأنه يتأخر في حضور التدريبات أو لا يؤديها بشكل صحيح، ما يعكس تكاسله في أرض الملعب.

    وأوضح "تواصلت مع نادي القادسية، لأستفسر حول ما إذا كان الجوير لا يزال كسولًا في التدريبات، بنفس طبيعته في الهلال (التي قالها جيسوس)، وكان الرد بأن الكل أثنى على انضباطيته في الحضور، وكذلك مغادرته للنادي بعد زملائه في بعض الأحيان، لتأدية تدريبات إضافية".

    وأرجح الخليفي بأن الجوير لاعب متحمس للغاية، ويُرجح بأن ظهور أقاويل في معسكر المنتخب بأنه لن يشارك بشكل أساسي مع المنتخب في كأس الخليج، هذا ما أدى إلى عدم تأديته للتمارين بشكل جدي، تمامًا مثلما كان السبب حول قراره بالرحيل عن الهلال، بسبب عدم مشاركته أساسيًا.


  • طريق الأخضر نحو اللقب الخليجي

    أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى النارية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق وعُمان والكويت، وهو ما يجعل مشوار "الأخضر" في دور المجموعات صعبًا للغاية بالنظر إلى قوة المنافسين وتاريخهم في البطولة.

    ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة الخليجية بمواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام نظيره الكويتي يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وهي المواجهة التي تُعد ديربي تاريخيًا في بطولات الخليج.

    بعد ذلك، يصطدم الأخضر بالمنتخب العماني في الجولة الثانية يوم 26 سبتمبر الجاري، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء ناري أمام المنتخب العراقي يوم 29 من الشهر نفسه، في مسار يتطلب تركيزًا عاليًا لحصد إحدى بطاقتي التأهل لنصف النهائي.

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