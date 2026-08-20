غادر غاضبًا نحو النفق .. السر وراء استبعاد برشلونة لكانسيلو من حفل جوان جامبر!

أثار الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي يستعد للانتقال إلى برشلونة بشكل نهائي، حالة من الجدل، بعد ظهور علامات الإحباط عليه، خلال مباراة كأس جوان جامبر، التي خاضها البلوجرانا أمام الأهلي المصري.

برشلونة اختتم تحضيراته للموسم الجديد "2026-2027"، بالفوز على الأهلي، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، بهدفين مقابل هدف، ليتوج بكأس "المؤسس" جوان جامبر، حيث وقع على الثنائية، حمزة عبد الكريم ورافينيا "من علامة الجزاء"، في الدقيقتين 30 و45، فيما سجل زيزو هدف الأهلي، وأهدر أنتوني جوردون جزائية ثانية للعملاق الكتالوني.