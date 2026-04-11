استبعاد إيران ودخول إيطاليا لكأس العالم .. فكرة "الملحق العالمي" تعود إلى الواجهة وموعد نهائي للحسم!

لا يزال هناك أمل ضئيل للتغيير

اقتربت بطولة كأس العالم من الانطلاق، لكن تشكيل المشاركين فيها لم يتحدد بعد بشكل كامل: سيتولى مؤتمر الفيفا، الذي سيعقد في فانكوفر في 30 أبريل، إعلان قائمة الفرق المشاركة رسمياً، حيث سيصادق على قائمة الفرق الـ48 المسجلة. ما يثير الجدل هو مشاركة إيران من عدمها، حيث قد تشارك في البطولة أو يتم استبدالها بمنتخب آخر بسبب الأحداث المعروفة التي تشهدها الدولة الآسيوية، المتورطة في حرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.


من المقرر أن يصل تاريمي وزملاؤه إلى الولايات المتحدة في يونيو، ويتدربوا في المركز الذي حجزوه في توكسون، أريزونا، ثم يلعبوا في 15 يونيو مع نيوزيلندا، وفي 21 يونيو مع بلجيكا في لوس أنجلوس، ثم في 26 يونيو مع مصر في سياتل. في حين أعرب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ووزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي عن ثقتهما بمشاركة إيران في كأس العالم، إلا أن هذا الاحتمال يزداد خطورة يوماً بعد يوم. وقد طالب الوزير نفسه بصوت عالٍ بنقل مقر المباريات من الولايات المتحدة إلى المكسيك لأسباب أمنية، وهو طلب لم يلقَ أي استجابة حتى الآن.

وبالتالي، سنعرف في نهاية الشهر ما إذا كانت إيران ستشارك أم لا، وبالتالي ما إذا كان سيحل فريق آخر محلها. سيناريو الانسحاب لا يزال مفتوحاً. وقد حدث ذلك بالفعل في التاريخ مع 4 فرق (الهند واسكتلندا وفرنسا وتركيا) التي لم تذهب إلى البرازيل عام 1950، واليابان وسيام ومصر التي لم تذهب إلى أوروجواي عام 1930، والنمسا التي ضمتها ألمانيا تحت حكم هتلر عام 1938. وحتى اليوم، فإن البديل الأكثر احتمالاً لإيران هو الإمارات العربية المتحدة، التي تنتمي إلى نفس الاتحاد، وهو الاتحاد الآسيوي. وكما تكتب صحيفة «ريبوبليكا»، فإن فرضية أن تكون إيطاليا، التي خسرت في المباريات الفاصلة في البوسنة وتحتل المرتبة الأفضل في تصنيف الفيفا (المركز 12) بين الفرق المستبعدة، هي المستفيدة من الوضع، تظل بعيدة المنال.

  • كيف تعمل عملية إعادة الاختيار

    تتولى الفيفا تنظيم أي حالات انسحاب بموجب المادة 6 من اللائحة التي تتناول «أسباب القوة القاهرة»، وتشير إلى قرار يُتخذ «حسب تقدير الفيفا وحدها»، وإلى أنه «يجوز للفيفا أن تقرر الاستعاضة عن الاتحاد المنسحب باتحاد آخر». باختصار، لا شيء نهائي.

    وفي غضون ذلك، تم استبعاد فكرة تقليص المجموعة G إلى ثلاث فرق، حيث يُعتبر إعادة تأهل إيطاليا بناءً على الترتيب أمراً معقداً، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد الفرق الأوروبية من 16 إلى 17، مما سيؤدي إلى خسارة آسيا لمشاركة واحدة.

    لهذا السبب، في حالة غياب إيران، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، مما سيسمح للاتحاد الآسيوي بأن يكون له 9 منتخبات وطنية كما هو مقرر في البرنامج الأولي. كانت الإمارات قد أُقصيت من قبل العراق، آخر منتخب تأهل من آسيا، وقد يحق لها الآن الحصول على المركز التاسع، وهو آخر مركز مؤهل للمشاركة في بطولة كأس العالم. 

  • سيناريو الملحق

    من الناحية النظرية، كما ذكرت صحيفة «ذا أتليتيك»، هناك خيار آخر: إجراء مباراة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيحل محل إيران من بين الفرق التي لم تتمكن من حجز مقعدها في مباريات التصفيات التي أقيمت في مارس. لكن هذا الحل يظل غير مرجح بسبب ضيق الوقت.

    ولا يبدو أن سابقة كأس العالم للأندية 2025، حيث أدى استبعاد فريق ليون المكسيكي إلى مباراة فاصلة بين كلوب أمريكا ولوس أنجلوس، يمكن أن تصب في صالح المنتخب الإيطالي.