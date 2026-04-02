"ارفع يديك واغرب عن وجهي!" - أسطورة تشيلسي جون أوبي ميكيل يهاجم إنزو فرنانديز بسبب تصريحاته حول انتقاله إلى ريال مدريد

بدأت الجدل بعد خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان. وفي أعقاب الهزيمة المذلة بنتيجة 8-2 في مجموع مباراتي دور الـ16، أجاب فرنانديز على سؤال من قناة ESPN الأرجنتينية حول ما إذا كان سيظل لاعبًا في تشيلسي الموسم المقبل قائلاً: "لا أعرف. تركيزي منصب هنا في الوقت الحالي، أمامنا ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي. ثم كأس العالم، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وتصاعدت حدة الموقف عندما تحدث لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عاماً بصراحة عن إعجابه بالعاصمة الإسبانية وسط أنباء عن ارتباطه بنادي ريال مدريد. وقال في قناة LuzuTV: "أقول دائماً [لزوجتي] إنني إذا اضطررت لاختيار مدينة لأعيش فيها في أوروبا، فأنا أحب مدريد حقاً. إنها تشبه بوينس آيرس إلى حد كبير، وأيضاً بسبب الطعام".