ارتياح لـ"اللبوات" بعد ضم ليا ويليامسون إلى تشكيلة إنجلترا لمواجهة إسبانيا، مع تمكن سارينا ويجمان أيضًا من استدعاء بيث ميد بعد تعافيها من الإصابة

عودة ويليامسون ليست الخبر الإيجابي الوحيد الذي جاء مع الإعلان عن تشكيلة ويجمان الأخيرة صباح الثلاثاء، حيث عادت زميلتها في أرسنال، بيث ميد، إلى صفوف المنتخب بعد أن غابت عن معسكر مارس بسبب إصابة في الساق. ويشكل ذلك دفعة معنوية كبيرة، لا سيما في ظل الغيابات التي تعاني منها إنجلترا في خط الهجوم.

إيلا تون، صانعة ألعاب مانشستر يونايتد التي غابت أيضًا عن معسكر مارس، لا تزال خارج التشكيلة بسبب مشكلة في الورك، كما تم استبعاد آجي بيفر-جونز، مهاجمة تشيلسي، وغريس كلينتون، لاعبة خط وسط مانشستر سيتي، عن مباريات الشهر المقبل ضد إسبانيا وأيسلندا. تعاني بيفر-جونز من مشكلة في الكاحل أجبرتها على التغيب عن آخر مباراتين لتشيلسي، بينما لم تلعب كلينتون مع ناديها أو منتخبها منذ ما يقرب من ستة أسابيع.

ميشيل أجيمانغ، المهاجمة الشابة التي كانت بطلة بطولة أمم أوروبا الصيف الماضي، غائبة لفترة طويلة عن الهجوم بعد تعرضها لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي أثناء لعبها مع إنجلترا ضد أستراليا في أكتوبر الماضي. كما لن تشارك ميسي بو كيرنز في البطولة. كانت كيرنز غائبة لأسباب إيجابية في المعسكر الأخير، بعد أن أعلنت أنها حامل بطفلها الأول. لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت لاعبة خط وسط أستون فيلا النبأ المفجع بأنها فقدت جنينها.