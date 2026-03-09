ارتياح بيب جوارديولا بعد أن تجنب رودري عقوبة الإيقاف بسبب انفجاره بعد المباراة الذي كلف نجم مانشستر سيتي غرامة قدرها 80 ألف جنيه إسترليني

على الرغم من غضبه في البداية، اختار رودري اتباع نهج تصالحي خلال الجلسة، مما ساعد في تخفيض الغرامة المفروضة عليه من 120 ألف جنيه إسترليني. وفي بيان له، قال لاعب خط الوسط: "أود أن أعتذر مرة أخرى عن التعليقات التي أدليت بها خلال المقابلة التي أجريت معي بعد مباراة توتنهام هوتسبير في 1 فبراير 2026. أنا أقبل تمامًا أن كلماتي، كما عبرت عنها، كانت غير لائقة ولم ترق إلى المستوى المتوقع مني كلاعب محترف. أود أن أوضح أنني لم أقصد الإشارة إلى التحيز أو التشكيك في نزاهة مسؤولي المباراة. لطالما كان لدي، ولا يزال، احترام كبير للحكام وللمهمة الصعبة التي يقومون بها في بيئة سريعة الحركة وتحت ضغط شديد.

"لقد أدليت بتعليقاتي في لحظة إحباط بعد نتيجة مخيبة للآمال. بعد التفكير، أدرك أن الكلمات التي استخدمتها كانت سيئة الاختيار ويمكن تفسيرها بطريقة لم أكن أقصدها". كان هذا الاعتراف، إلى جانب تعاونه الكامل وقبوله المبكر للتهمة، عاملاً رئيسياً في قرار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتنازل عن حظر المشاركة في المباريات.