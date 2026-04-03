ارتفعت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم إلى 10,990 دولارًا قبل طرح الدفعة الأخيرة منها قبيل انطلاق البطولة

استمرت أسعار التذاكر في الارتفاع منذ بدء البيع العام في أكتوبر. في البداية، كانت أسعار مقاعد الفئة الثالثة تبدأ من 2,790 دولارًا، بينما كانت تذاكر الفئة الأولى معروضة بسعر 6,730 دولارًا. وخلال الأشهر التي تلت ذلك، تضاعفت الأسعار أكثر من مرتين، حيث وصلت أسعار أغلى تذاكر نهائي كأس العالم الآن إلى 10,900 دولار.

وبشكل عام، لا تزال الأسعار مرتفعة على جميع الأصعدة. يبلغ سعر تذكرة الفئة 1 لمباراة المنتخب الأمريكي لكرة القدم يوم 13 يونيو ضد باراغواي 2735 دولارًا، مع توفر أكثر من 1000 مقعد عند طرحها للبيع، وفقًا لبي بي سي. دافعت الفيفا باستمرار عن أسعارها باعتبارها تعكس معايير السوق في أمريكا الشمالية والطلب القوي، مشيرة إلى أن عائدات كأس العالم يتم إعادة استثمارها في تطوير هذه الرياضة على مستوى العالم.