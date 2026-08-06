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Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport
Donny Afroni

ترجمه

ادفع الشرط الجزائي .. راسينج يحبط مساعي برشلونة لضم ساليناس

انتقالات
برشلونة
J. Salinas
راسينج سانتاندير
الدوري الإسباني

برشلونة يريد تعزيز دفاعاته

اصطدم سعي برشلونة للتعاقد مع خورخي ساليناس بعقبة كبيرة بعدما وجّه راسينج سانتاندير تحذيرًا حازمًا للعملاق الكتالوني بالابتعاد عن اللاعب.

وقد برز المدافع البالغ من العمر 19 عامًا كهدف رئيسي للبلوجرانا، لكن إدارة نادي "إل ساردينيرو" ليست في وارد التفاوض على صفقة مخفّضة القيمة مقابل جوهرته الثمينة.

  • راسينج يطالبون بدفع كامل قيمة الشرط الجزائي

    اصطدمت خطط برشلونة للتعاقدات في الصيف بموقف حازم من راسينج بشأن مستقبل ساليناس. المدافع المراهق، الذي أبهر الجميع بقدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أيسر أو مدافع في قلب الدفاع، يحتل مكانة عالية في قائمة أهداف الفريق الكتالوني الذي يسعى لتعزيز عمقه الدفاعي.

    لكن المدير الرياضي لراسينج، تشيما أراجون، أوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن النادي لن يُجبَر على إبرام صفقة بسعر مخفّض للموهبة البالغ من العمر 19 عاماً، وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو.

    لا تزال الفجوة المالية بين الناديين كبيرة في هذه المرحلة من فترة الانتقالات. فبينما أبدى برشلونة اهتمامه بحسب التقارير من خلال عرض في حدود 6 ملايين يورو، يتمسك راسينج بكامل مبلغ 16 مليون يورو المنصوص عليه في عقد اللاعب.

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  • Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport

    حماية أصول النادي في ملعب السردينيرو

    في خطاب علني ألقاه مؤخرًا، تحدّث أراجون بحماس عن أهمية الاحتفاظ بنجوم النادي المتخرّجين من الأكاديمية. وشدّد على أنّ أولوية راسينج هي "تعزيز" الفريق بدلًا من "إضعافه بفقدان النجوم". وتمتد هذه الفلسفة إلى ما هو أبعد من ساليناس وحده، إذ يواجه النادي اهتمامًا بعدد من اللاعبين الأساسيين الآخرين خلال ما بات صيفًا حافلًا لفريق كانتابريا.

    وعلى الرغم من هذه الرغبة في الإبقاء على المجموعة معًا، كان المدير الرياضي واقعيًا بشأن موازين القوى في كرة القدم الحديثة عندما يأتي الطلب من نادٍ بحجم برشلونة. وأقرّ أراجون بأنه بينما سيقاتل راسينج للاحتفاظ بلاعبيه، فإنّ حجم المقاومة التي يمكن أن يبديها محدود إذا وصل عرض ضخم يطابق قيمة الشرط الجزائي. واعترف بحقيقة الوضع قائلًا: "لا يمكنك فعل الكثير إذا ظهر نجم استثنائي".

  • ساليناس يحظى بالإشادة على سلوكه المهني

    وسط تدفق شائعات الانتقالات وحبل المشد العلني بين الناديين، نال ساليناس إشادة كبيرة على الطريقة التي تعامل بها مع الموقف.

    ربما كان كثير من اللاعبين الشباب ليتشتت انتباههم بفعل إغراء كامب نو، لكن أراجون سارع إلى الثناء على موقف الشاب خلال فترة الإعداد للموسم. وأبرز المدير الرياضي أن ساليناس ظل مركزاً على واجباته مع راسينج.

    وأشار أراجون إلى أن تطور ساليناس وتفانيه يجب أن ينعكسا على مكانته في النادي، بغض النظر عمّا إذا كان الانتقال سيتحقق في نهاية المطاف أم لا.

    وألمح إلى أنه إذا أُغلقت نافذة الانتقالات وبقي ساليناس لاعباً في راسينج، فسيسعى النادي إلى مكافأته بما يليق. وقال أراغون: «إذا بقي، فسيتعين أن ينعكس تطوره على عقده».

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    التطلع إلى نهاية فترة الانتقالات

    مع اقتراب عقارب الساعة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية، تتزايد الضغوط على برشلونة لحسم مدى تقديره الحقيقي لقيمة ساليناس.

    كان النادي الكتالوني نشطاً في سوق الانتقالات، لكن قيوده المالية المعروفة جيداً تعني أن كل مليون يورو يجب أن يُنفق بحكمة. ومع رفض راسينج التنازل عن السعر المحدد بـ 16 مليون يورو، يتعين على ديكو وطاقم التعاقدات في برشلونة تقييم ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً يمثل استثماراً ضرورياً للمستقبل، أم أن عليهم التحول إلى أهداف أقل تكلفة.

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