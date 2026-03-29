اختيار "القائد الرائع" خليفةً ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، في الوقت الذي يستعد فيه "أعظم لاعب في التاريخ" للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية

وإذا تم استدعاؤه هذا الصيف، فسيتولى ميسي مهام القيادة. ويعتقد سافيولا أن هذه المسؤولية لن تشكل عبئًا ثقيلًا على عاتق اللاعب رقم 10 المتألق كما كان الحال في السابق، حيث لم يعد هناك ما ينقص هذا المهاجم الأسطوري لتحقيقه.

وأضاف سافيولا عن مشاركة ميسي في الحدث الرئيسي للفيفا للمرة السادسة: "لقد تخلص أخيراً من العبء الثقيل المتمثل في عدم قدرته على الفوز بكأس العالم. الآن سيستمتع بالتأكيد. إنه يريد دائماً الأفضل للأرجنتين، وهذا النوع من اللاعبين يتنافس دائماً ويريد الفوز".

لم تفز أي دولة بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل في عامي 1958 و1962. وتعتقد الأرجنتين أنها قادرة على كسر هذا الاتجاه في عام 2026، على الرغم من المنافسة الشديدة على اللقب من دول مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال وإنجلترا وألمانيا.

قال سافيولا: "نحن منافسون. لأننا فزنا بالفعل بكأس العالم؛ ولأن لدينا أفضل لاعب في العالم وأحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

"عندما تصل إلى القمة، عليك أن تثبت نفسك باستمرار وتكسب الاحترام بصفتك حامل لقب كأس العالم. نأمل أن نلعب ضد إسبانيا في المراحل النهائية من كأس العالم".