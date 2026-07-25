"اختفى ولا يملك فرصة للكرة الذهبية".. أسطورة آرسنال يُحبط كين بعد كأس عالم تاريخي!

أدت التداعيات البارزة لخروج إنجلترا المأساوي من كأس العالم إلى الإضرار بشدة بمكانة كين في السباق على الجوائز الكروية الفردية. وفي حديثه مع مستر جامبل، قدم بيتي، الفائز السابق بكأس العالم، تقييمًا لاذعًا لمساهمات مهاجم بايرن ميونخ خلال الموسم، مؤكدًا أن إنجازات كين التهديفية على الصعيد المحلي لا تعني الكثير بسبب افتقاره الواضح للتأثير في اللحظات الحاسمة التي كانت الرهانات فيها على أعلى مستوى.

وقال بيتي: «انتهت فرص هاري كين في الفوز بجائزة الكرة الذهبية. إذا اعتمدنا في تقييمنا على الدوري الألماني فقط، فلا بأس، لا مشكلة على الإطلاق». «لكن في دوري أبطال أوروبا ومع المنتخب الوطني، عندما أصبحت المهمة صعبة حقًّا، أعتقد أنه اختفى. لا يمكنني توجيه اللوم إليه لأنه بذل كل ما في وسعه، وسجل العديد من الأهداف، لكنه لم يكن له تأثير في المباريات الكبرى، تمامًا كما حدث في دوري أبطال أوروبا. لذا أعتقد أن هناك بعض الأسماء التي تتفوق عليه".