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"اختفى ولا يملك فرصة للكرة الذهبية".. أسطورة آرسنال يُحبط كين بعد كأس عالم تاريخي!
تساؤلات حول أداء كين في المباريات الحاسمة
أدت التداعيات البارزة لخروج إنجلترا المأساوي من كأس العالم إلى الإضرار بشدة بمكانة كين في السباق على الجوائز الكروية الفردية. وفي حديثه مع مستر جامبل، قدم بيتي، الفائز السابق بكأس العالم، تقييمًا لاذعًا لمساهمات مهاجم بايرن ميونخ خلال الموسم، مؤكدًا أن إنجازات كين التهديفية على الصعيد المحلي لا تعني الكثير بسبب افتقاره الواضح للتأثير في اللحظات الحاسمة التي كانت الرهانات فيها على أعلى مستوى.
وقال بيتي: «انتهت فرص هاري كين في الفوز بجائزة الكرة الذهبية. إذا اعتمدنا في تقييمنا على الدوري الألماني فقط، فلا بأس، لا مشكلة على الإطلاق». «لكن في دوري أبطال أوروبا ومع المنتخب الوطني، عندما أصبحت المهمة صعبة حقًّا، أعتقد أنه اختفى. لا يمكنني توجيه اللوم إليه لأنه بذل كل ما في وسعه، وسجل العديد من الأهداف، لكنه لم يكن له تأثير في المباريات الكبرى، تمامًا كما حدث في دوري أبطال أوروبا. لذا أعتقد أن هناك بعض الأسماء التي تتفوق عليه".
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بيتي يقيّم المرشحين الأوفر حظاً
وعندما طُلب منه التفكير في من قد يكون أكثر استحقاقًا للفوز بالجائزة بدلاً منه، استعرض بيتيت أسماء العديد من اللاعبين البارزين في البطولة، لكنه لم يصل إلى حد تسمية مرشح مفضل بشكل قاطع. «يامال؟ لقد قدم أداءً رائعًا في كأس العالم. كما تعلمون، فقد تغيرت قواعد جائزة الكرة الذهبية كثيرًا، تمامًا مثل القواعد على أرض الملعب. وقد كان رودري أفضل لاعب مرة أخرى خلال هذه البطولة. أما ميسي فقد قدم أداءً رائعًا، لكنه يلعب لصالح فريق ميامي».
أقر بيتي بأهمية كأس العالم في تشكيل الرأي العام، لكنه حذر من السماح لعوامل خارجية بالتأثير على النتيجة. «أعلم أن كأس العالم يتفوق على أي لقب تريده مع ناديك. لكن في الوقت نفسه، عليك الفوز باللقب. هل سيكون الفائز لاعباً إسبانياً؟ ليس لدي أي فكرة. لكن الأمر سيكون صعباً. وفي النهاية، آمل ألا يكون القرار تجارياً».
موسم حلو ومر بالنسبة لكين
يمكن القول إن كين قد استمتع بأفضل موسم في مسيرته. ففي جميع المسابقات، سجل المهاجم 61 هدفاً في 51 مباراة، منها 36 هدفاً في الدوري الألماني وحده ليتوج هدافاً للدوري، إلى جانب 14 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و10 أهداف في كأس ألمانيا، وهدفاً آخر في كأس السوبر «فرانز بيكنباور»، مما ساعد بايرن ميونخ على تحقيق الثلاثية المتمثلة في لقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر. كما تم تكريم إنجازاته على الصعيد القاري بحصوله على الحذاء الذهبي الأوروبي.
ومع ذلك، طغت خيبة الأمل المستمرة في المسابقة الأوروبية الأبرز على تلك الحملة الغزيرة بالأهداف، حيث خرج بايرن ميونخ على يد باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح الفريق الفرنسي في الاحتفاظ بلقبه في النهائي على حساب آرسنال.
واتسم صيفه مع منتخب إنجلترا بنمط مماثل من المرارة والحلاوة، حيث سجل القائد ستة أهداف في سبع مباريات في كأس العالم، لكنه لم يتمكن من منع الهزيمة 2-1 أمام الأرجنتين في نصف النهائي، مما اضطر إنجلترا إلى الاكتفاء بالمركز الثالث بعد فوزها على فرنسا.
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بايرن يخطو خطوة لضمان مستقبل كين على المدى الطويل
يستعد بايرن ميونخ لبدء مفاوضات رسمية مع كين بشأن تمديد عقده، حيث يدخل قائد منتخب إنجلترا السنة الأخيرة من عقده الحالي في ملعب أليانز أرينا. ووفقًا لـ«بيبي سي سبورت»، فإن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا على علم بالفعل بنية بطل ألمانيا في ضمان استمراره مع النادي على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تتقدم المناقشات التفصيلية في الأسابيع المقبلة.
لا يزال كين مستقرًا تمامًا في بافاريا على الرغم من الاهتمام المستمر من أندية مثل برشلونة والهلال، حيث سجل 146 هدفًا وصنع 33 تمريرة حاسمة في 147 مباراة منذ انضمامه قادمًا من توتنهام في عام 2023، وساعد النادي في الفوز بلقبين في الدوري الألماني وكأس ألمانيا خلال فترة وجوده هناك.
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