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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
أحمد فرهود

إحباط مؤامرة خطيرة.. الكشف عن مخطط إجرامي لـ"اختطاف" كيليان مبابي

كيليان مبابي
ريال مدريد
فرنسا
الدوري الإسباني

ماذا حدث؟!..

عاش الشارع الرياضي العالمي على وقع صدمة كبيرة، مساء اليوم الأربعاء؛ بسبب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

مبابي البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، منذ صيف عام 2024؛ عندما انضم إليه قادمًا من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بشكلٍ رسمي.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    اكتشاف مخطط إجرامي لـ"اختطاف" كيليان مبابي

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "لو باريزيان" مساء اليوم الأربعاء، عن معلومات صادمة للغاية؛ بخصوص محاولة "اختطاف" النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

    الصحيفة أشارت إلى أن عصابة، يُشتبه في تخطيطها لعدة عمليات "اختطاف" و"اقتحام منازل"؛ قامت باستهداف مبابي، خلال الأيام القليلة الماضية.

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    تفاصيل صادمة عن "زعيم العصابة" الذي خطط لاختطاف مبابي!

    واستكمالًا لخبرها.. أعلنت صحيفة "لو باريزيان" مساء اليوم الأربعاء، أن العصابة التي خططت لـ"اختطاف" النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ يتزعهما شاب فرنسي يُدعى كليمنت، ويبلغ من العمر 18 سنة فقط.

    وأوضحت الصحيفة أن كليمنت، يواجه اتهامات بـ"السطو المنظم" في 21 أغسطس 2026؛ وذلك بمدينة نانتير الفرنسية، التي تقع في الضاحية الغربية للعاصمة باريس.

    ويُزعم أن الشاب المسجون بالفعل في قضية أخرى؛ استمر في إصدار التعليمات من زنزانته، لا سيما عبر تطبيق "سناب شات".

    ووفقًا لنفس الصحيفة، تم ضبط جهازين في السجن الذي يتواجد به كليمنت؛ حيث أنه بتحليلهما.. تم اكتشاف 26 عنوانًا لـ"رجال أعمال ومطربين ونجوم كرة قدم"، مستهدفين في عمليات اختطاف.

  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    كيف بدأت "قصة العصابة" التي استهدفت كيليان مبابي؟

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ صحيفة "لو باريزيان" أكدت أن القضية بدأت بعد عدة هجمات، أبرزها استهداف صانع ساعات ثري.

    وأضافت الصحيفة: "استهدف رجال متنكرون في زي سائقي توصيل، منزل صانع الساعات؛ قبل أن يتعرض متجره للسرقة، بعدها بأيام قليلة".

    ومن ثم.. كشف تحقيق أجرته فرقة مكافحة العصابات عن الشبكة؛ حيث قال مصدر قضائي للصحيفة: "كانت العصابة تريد استهدف مغني راب، بالإضافة إلى نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي".

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    مسيرة كيليان مبابي مع ريال مدريد

    النجم الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، منذ صيف عام 2024 - كما ذكرنا -؛ وذلك بعد تمثّيله الناديين المحليين باريس سان جيرمان وموناكو، سابقًا.

    ورغم تألُقه على المستوى الفردي؛ إلا أن مبابي يُعاني مع ريال مدريد "جماعيًا"، بالغياب عن منصات التتويج بالألقاب المحلية والقارية الكبيرة.

    واكتفى النجم الفرنسي بالتتويج بلقبين فقط، مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ هما: "السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال"، مطلع موسم 2024-2025.

    وفرديًا.. سجل كيليان مبابي 90 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 106 مباريات مع العملاق الإسباني، في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية.

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