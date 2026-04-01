اختبار واقعي فوري لروبرتو دي زيربي! مدرب توتنهام الجديد يتلقى ضربة قاسية بسبب إصابة لاعب قبل مباراة ساندرلاند الحاسمة
اختبار صعب في شمال لندن
لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر من ذلك بالنسبة للمدرب الجديد. أكد توتنهام تعيين دي زيربي بعقد مدته خمس سنوات بهدف تجنب الهبوط، حيث يقبع النادي في مركز حرج بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز. فور وصوله، أعرب دي زيربي عن حماسه لهذا التحدي على الرغم من الوضع الصعب الذي يمر به الفريق. وقال: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الرائع، الذي يعد أحد أكبر وأعرق الأندية في العالم. خلال جميع محادثاتي مع إدارة النادي، كانت طموحاتهم للمستقبل واضحة – وهي بناء فريق قادر على تحقيق إنجازات عظيمة، والقيام بذلك من خلال أسلوب لعب يثير حماس مشجعينا ويلهمهم."
ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الطموح السامي يثبت بالفعل أنه أمر صعب. فبدلاً من التركيز على إجراء إصلاحات تكتيكية، تحولت اهتمامات الإيطالي بشكل قوي إلى إصلاح تشكيلة الفريق التي تعاني من نقص حاد في اللاعبين.
نجم خط الوسط ينضم إلى قائمة الغائبين المتزايدة
أصبحت حقيقة ازدحام طاولة العلاج واضحة للعيان هذا الأسبوع. فقد أصبح لاعب الوسط بابي سار أحدث ضحية، حيث أفادت التقارير أن اللاعب الدولي السنغالي تعرض لإصابة في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب بلاده. ولم يتمكن سار من المشاركة في المباراة الودية الأخيرة للسنغال ضد غامبيا، مما ترك دي زيربي بفقدان محرك موثوق به في خط وسط يعاني بالفعل من ضغوط شديدة.
لم يكن التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة للمدرب السابق لفريق برايتون، الذي ورث تشكيلة تعاني من غيابات طويلة الأمد. وصل دي زيربي إلى ملعب التدريب ليجد أن نجومًا مثل غولييلمو فيكاريو ورودريغو بنتانكور وجيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي إما مصابون أو غير متاحين حاليًا. مع إصابات أخرى لماتيس تيل ومحمد كودوس، يواجه المدرب الإيطالي كابوساً في اختيار التشكيلة بينما يستعد لرحلته الحاسمة إلى سندرلاند في 12 أبريل.
يعرب المؤيدون عن مخاوف أخلاقية جدية
ورغم أن أخبار الإصابات تمثل ضربة تكتيكية، إلا أن دي زيربي يواجه أيضًا صعوبة في كسب ثقة جماهير الفريق المنقسمة. فقد أعربت جمعية مشجعي توتنهام هوتسبير بالفعل عن «مخاوف جدية وواسعة النطاق» بشأن تعيينه، ويرجع ذلك أساسًا إلى دفاعه في الماضي عن ماسون غرينوود خلال الفترة التي قضياها معًا في فرنسا. وكان غرينوود قد اتُهم في عام 2022 بمحاولة الاغتصاب، والسلوك الاستبدادي والقسري، والاعتداء الذي تسبب في إصابات جسدية فعلية. تم إسقاط التهم في يناير 2023. أعربت مجموعات المشجعين، بما في ذلك "براود ليليوايتس" و"سبورز ريتش"، عن عدم ارتياحها لهذا التعيين، مما خلق جوًا من التوتر قبل أن تبدأ المباريات.
لا توجد بند في العقد ينص على الهبوط
لا يملك دي زيربي متسعاً من الوقت للتأقلم مع منصبه، حيث لم يتمكن توتنهام من تحقيق أي فوز في الدوري حتى الآن خلال عام 2026. وتُعد المباراة المقبلة ضد سندرلاند بمثابة مباراة أولى حاسمة، كما أن عدم وجود بند في عقده طويل الأمد ينص على إنهاء العقد في حالة الهبوط يشير إلى أن مجلس الإدارة يراهن بكل شيء على قدرته على تجاوز هذه الأزمة. ومع ذلك، فقد أصبحت هذه المهمة أصعب بكثير في غياب سار والعديد من النجوم الآخرين.