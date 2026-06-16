اختاروا تشواميني دونًا عن نجوم فرنسا.. التلفزيون البرازيلي يذكر فالفيردي بلكمة غرفة ملابس ريال مدريد!

شهدت الساعات القليلة الماضية موجة عارمة من الجدل والتهكم عبر فضاء منصات التواصل الاجتماعي، إثر رصد لقطة مثيرة للجدل خلال البث المباشر لمباراة منتخبي أوروجواي والسعودية في نهائيات كأس العالم 2026.
وتداولت حسابات كبرى وناشطون على نطاق واسع لقطة شاشة تظهر ظهورًا مفاجئًا للاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني على الشاشة، بالتزامن مع تركيز كاميرا الإخراج على زميله في ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي، وهو ما أعاد إلى الأذهان على الفور كواليس الأزمة العنيفة التي نشبت بين الثنائي في العاصمة الإسبانية مدريد قبل أسابيع قليلة.