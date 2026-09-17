أخبار الانتقالات | ريال مدريد يخطف موهبة مانشستر وديكو يراقب نجم تشيلسي وتشابي ألونسو يطلب جولر!

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إستيفاو جناح تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، يتابع موقف صاحب الـ19 سنة عن كثب، ويريد استغلال محدودية حصول اللاعب على فرصة المشاركة بانتظام مع الإسباني تشابي ألونسو.

ومن المقرر أن يتواصل برشلونة بشكل مكثف مع ممثلي اللاعب في مطلع عام 2027، لاستكشاف إمكانية القيام بصفقة محتملة.