أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | "أحد أعظم نجوم لشبونة" يوقع للعميد وصفقة إيلينخينا تعود للحياة من جديد!
- Getty Images
جونسالفيس يقترب من العميد
كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم، الأربعاء، عن اقتراب بيدرو جونسالفيس لاعب سبورتينج لشبونة من الانتقال إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف.
وقالت صحيفة "أبولا" إن المفاوضات تسارعت بين جميع الأطراف في الأيام القليلة الماضية، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة في بداية الأسبوع القادم.
وأشارت إلى أن جونسالفيس الذي يعتبر "من الأعظم في تاريخ لشبونة"، سينضم للاتحاد، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق على مدار 6 سنوات، سجل خلالها 97 هدفًا ولعب 66 تمريرة حاسمة.
وكان جونسالفيس قد انتظر الانتقال لأحد الأندية الأوروبية في الأيام الماضية، لكن العروض التي وصلت له لم تكن مرضية لطموحاته، لذلك وافق على الانضمام للعميد.
وفي سياق متصل قالت صحيفة "ريكورد" إن جونسالفيس سيوقع مع الاتحاد حتى عام 2031، مقابل الحصول على راتب سنوي قيمته تزيد عن 10 ملايين يورو.
- social gfx
صفقة إيلينخينا لم تفشل
قالت شبكة "ABC" الإسبانية، إن صفقة انتقال جورج إيلينخينا لاعب الاتحاد لصفوف إشبيلية لم تفشل بشكل نهائي حتى الآن وهناك حالة من الأمل بإتمامها قريبًا.
وأكدت أن الجهة التي قامت بتمويل انتقال اللاعب إلى الاتحاد بقيمة 33 مليون يورو، تريد الحصول على نسبة من عملية بيعه وترفض فكرة إعارته.
ويأتي ذلك بعدما اتفق إشبيلية مع الاتحاد على استعارة اللاعب، مع إمكانية ضمه بتفعيل خيار الشراء، حيث قامت هذه الجهة بتعطيل الصفقة، قبل أن تعود المحادثات من جديد بين جميع الأطراف للوصول إلى حل مرضي للجميع.
- Getty Images
ديابي ينتظر
قال الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، إن نادي إنتر الإيطالي لم يصرف النظر بشكل نهائي عن ضم موسى ديابي جناح نادي الاتحاد.
وأكد أن إنتر تقدم بعرض قيمته 30 مليون لضم دجيد سبينس من توتنهام، ولا يزال ديابي على قائمة النادي حتى هذه اللحظة في حالة فشل الصفقة.
وبخصوص اللاعب الفرنسي أيضًا، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الاتحاد اتفق مع باير ليفركوزن الألماني على بيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو، ولكن ديابي لم يتوصل لاتفاق مع العميد حول التسوية المالية ومكافأة المخالصة.
وبالنسبة للمدرب ينس فيسينج، فهو لا يريد التخلي عن اللاعب، حيث يعتبره من أهم عناصر الفريق، ولكن الوضع يبدو صعبًا بخصوص الاحتفاظ به هذا الصيف.
- Getty
اهتمام سعودي ببالوجن
وسط اهتمام الاتحاد بالتعاقد مع مهاجم جديد هذا الصيف، قال الصحفي فابريتسيو رومانو إن هناك أندية سعودية تريد التعاقد مع المهاجم الأمريكي فولارين بالوجن.
موقع "ذا أثلتيك" كشف في وقت سابق هذا الصيف، عن رغبة اللاعب الذي تألق مع منتخب أمريكا في كأس العالم 2026، في خوض تجربة مختلف بعيدًا عن موناكو في الموسم الجديد.
والآن، يعود اسم اللاعب للظهور من جديد، وسط أنباء حول اهتمام سعودي وكذلك من نادي توتنهام الإنجليزي، الذي يُقال إنه يستعد للتقدم بعرض رسمي لضمه.
عودة مفاوضات الغنام
قام نادي الاتحاد بالعودة مرة أخرى إلى قائمة المفاوضات مع نظيره الاتفاق، من أجل التعاقد مع لاعبه خالد الغنام خلال هذا الصيف.
وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، إن المحادثات تسير بصورة أفضل بين الطرفين حاليًا، وسط ترحيب من الغنام بخطوة الانتقال للعميد.
أوناي هيرنانديز إلى جيرونا
أصبح أوناي هيرنانديز لاعب الاتحاد، على أعتاب الانتقال لصفوف نادي جيرونا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت صحيفة L'Esportiu" إن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية اليوم، الأربعاء، قبل التوقيع بشكل رسمي مع ناديه الجديد.
أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والجزيرة
سوء حظ الجزيرة و"فكر" ينز فيسينج ينقذان الاتحاد .. الألماني يلقي بـ"كرة النار" إلى إدارة العميد و4 مطالب لا بد منها
نجح الاتحاد السعودي في خطف بطاقة التأهل لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 بالفوز أمام الجزيرة الإماراتي برباعية مقابل هدف وحيد، في مباراة الملحق التي أقيمت في أبوظبي.
العميد رغم دخوله المباراة وسط غيابات كثيرة إلا أنه نجح في ضرب شباك علي خصيف برباعية في الدقائق 12، 38، 54 و69 عن طريق ستيفن بيرجفاين "هدفين"، حسام عوار ومروان الصحفي، على الترتيب.
فيما قلصت كتيبة المدرب كوزمين أولاريو الفارق بهدف حفظ ماء الوجه، في الدقيقة 80 من عمر المباراة عن طريق سيمون بانزا.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا