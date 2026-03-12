Goal.com
احتفال مورينيو الأيقوني وخماسية مدريدية .. جوارديولا لا يعرف طعم الريمونتادا وتاريخه الصادم يمنح ريال بطاقة التأهل!

سجل مُحبط للمدرب الإسباني في محاولات العودة بالنتيجة في دوري الأبطال

كما اعتدنا من ريال مدريد في أشد الأزمات، الميرينجي يرفض الاستسلام والخضوع لظروفه الحالية، وينتصر على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

شكوك حول ألفارو أربيلوا؟ غياب كيليان مبابي ورودريجو وغيرهم؟ كل ذلك لا يهم، لأن هناك فيديريكو فالفيردي، النجم الأورجوياني الذي قدم عزفًا منفردًا على ملعب سانتياجو برنابيو مسجلًا ثلاثية في شابك الإيطالي جانلويجي دوناروما.

الشوط الثاني شهد فرصة سانحة للبرازيلي فينيسيوس جونيور من أجل قتل كل شيء، ركلة جزاء قرر تسديدها بطريقة غريبة "مستهترة" لتضيع وسط غضب من عشاق الميرينجي، ولكن هذا المشهد لم يعكر صفو الأمور عمومًا.

فور أن ترك فريق مانشستر سيتي ملعب سانتياجو برنابيو، وشد الرحال عائدًا إلى إنجلترا في حالة من الإحباط والشعور بالفشل، ظهر مصطلح "الريمونتادا" في محاولة لإحياء الأجواء والقضاء على اليأس السائد بين الجميع.

4/0 كانت مستحيلة، و3/0 تبدو صعبة أيضًا، وذلك وفقًا لتاريخ بيب جوارديولا في محاولة العودة وتحقيق الريمونتادا!

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-INTER MILANAFP

    معركة شرسة مع مورينيو

    طريق برشلونة في نسخة 2009/2010 من دوري الأبطال لم يكن صعبًا، تخطى شتوتجارت في دور الـ16، قبل العبور من آرسنال بسهولة عقب الفوز 4/1 في ملعب كامب نو بربع النهائي.

    وبعدها جاء الموعد لمواجهة صعبة للغاية، أمام إنتر الإيطالي بقيادة مدربه وقتها جوزيه مورينيو، الذي أصبح لاحقًا عدوًا لجوارديولا بعد انتقاله إلى تدريبه غريمه التقليدي ريال مدريد.

    المهم، الأمور كانت تبدو جيدة لبرشلونة بعد تسجيل الهدف الأول عن طريق بيدرو رودريجيز، والذي حمل أهمية كبيرة للضيوف لأن وقتها الهدف خارج الأرض كان يتم احتسابه بهدفين.

    ولكن إنتر عاد بصورة أقوى من المتوقع، أمام الجيل الذي يعتبر من الأمتع والأفضل في تاريخ كرة القدم بشكل عام وليس برشلونة فقط، حيث سجل ثلاثية من فيسلي شنادير ومايكون ودييجو ميليتو، لينتهي الذهاب 3/1 لصالح أصحاب الأرض.

    في هذا التوقيت، تسلح برشلونة وعشاقه بمصطلح "الريمونتادا" لأن العودة كانت ممكن بل متوقعة، لأن الفريق احتاج إلى هدفين فقط لتصبح النتيجة 3/3، مع تأهل العملاق الكتالوني بقاعدة الهدف بهدفين خارج ملعبه.

    سيرجيو بوسكيتس منح برشلونة هدية مبكرة في الدقيقة 28، عندما تسبب في طرد تياجو موتا لاعب إنتر، ليكمل الضيوف المباراة بـ10 لاعبين، ماذا حدث بعدها؟ لا شيء!

    هدف وحيد متأخر من جيرارد بيكيه في الدقيقة 83، ليصعد إنتر وسط احتفال تاريخي من جوزيه مورينيو على أرض ملعب كامب نو، قبل أن يشق طريقه نحو النهائي الذي فاز فيه على بايرن ميونخ 2/0 ليقتنص اللقب.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN-MUNICH-REAL-MADRIDAFP

    لم يستطع العودة من هدف واحد فقط!

    بعد رحيله عن برشلونة، توجه جوارديولا إلى بايرن ميونخ بعدما لم يعد لديه ما يقدمه مع الفريق الكتالوني، ليأتي الموعد مع محاولة أخرى مع الريمونتادا، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2013/2014.

    الخصم هنا كان ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث أقيم الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو، بهدف دون رد سجله كريم بنزيما في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

    الطبيعي والمنطقي أن الريمونتادا هنا كانت قريبة وليست مستحيلة، الفوز 1/0 سيجعله يعادل النتيجة والانتصار بفارق هدفين يجعله يعبر إلى النهائي من أجل اللعب ضد أتلتيكو مدريد.

    الغريب أن مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا جاءت كارثية، ولم تشهد أي عودة على الإطلاق، بل كانت تأكيدًا على صعود ريال للمباراة النهائية، عن طريق اكتساح خصمه البافاري برباعية نظيفة، لتصبح النتيجة الإجمالية 5/0 لريال.

    أهداف ريال جاءت عن طريق ثنائية لكل من كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس، قبل أن يفوز الميرينجي 4/1 على أتلتيكو مدريد، محققًا لقب العاشرة الذي طارده لسنوات طويلة.

    وهنا ما يأخذنا إلى حقيقة صادمة، جوارديولا فشل في العودة بعد تأخره 1/0 أمام ريال مدريد، فهل يفعلها بعد الهزيمة 3/0؟

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    بيب لا يعرف طعم الريمونتادا

    هناك مباراة أخرى كان جوارديولا بحاجة إلى العودة من التأخر بهدف واحد فقط، عندما لعب ضد تشيلسي في نصف النهائي لموسم 2011/2012.

    البلوز فازوا بهدف نظيف على ملعب ستامفورد بريدج، سجله النجم الإيفواري ديدييه دروجبا، ليذهب الفريق الإنجليزي إلى ملعب كامب نو وهو يخشى حدوث الريمونتادا.

    كل شيء كان يسير وفقًا للخطة، بتسجيل سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا لهدفين في شباك تشيلسي، قبل أن يعود الضيوف بثنائية لراميرز وفيرناندو توريس، ليصعد البلوز إلى النهائي ويحصدون اللقب على حساب بايرن ميونخ بركلات الترجيح.

    أيضًا هناك موسم 2017/2018 أمام ليفربول

    مانشستر سيتي تأخر بالخسارة بثلاثية نظيفة سجلها الريدز على ملعب أنفيلد في ذهاب ربع النهائي، في موقف مشابه تمامًا لما حدث مع ريال مدريد.

    النتيجة؟ ليفربول كرر انتصاره على سيتي في ملعب الاتحاد وهذه المرة بنتيجة 2/1 ليصعد إلى نصف النهائي.

    موسم 2018/2019 أمام توتنهام

    هنا الأمور كانت قريبة للغاية، سيتي خسر بهدف دون رد على ملعب توتنهام الذي كان يقوده وقتها المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، لتكون الريمونتادا في المتناول بلقاء الإياب.

    ولكن لسوء حظ بيب، مانشستر سيتي فاز 4/3 في مباراة العودة، وهي نتيجة غير كافية لأن الفريقان تعادلا 4/4 مع تسجيل سبيرز ثلاثية خارج أرضه.

    ووسط كل هذه المحاولات الفاشلة، كانت هناك مرة نجح فيها جوارديولا في تحقيق العودة بعد التأخر في النتيجة بالمراحل الإقصائية في دوري الأبطال، وكانت ضد بورتو في ربع نهائي 2014/2015.

    بايرن تأخر بنتيجة 3/1 على أرض بورتو في الذهاب، قبل أن يرد قسوة في الإياب على ملعب أليانز أرينا بنتيجة 6/1، ليتأهل لملاقاة برشلونة في نصف النهائي.

    الطريف هنا أن جوارديولا كان بحاجة إلى تحقيق الريمونتادا هذه المرة أيضًا، بخسارته في الذهاب على ملعب كامب نو 3/0، ولكنه فشل في الاكتفاء بالفوز 3/2 على ملعبه، ليصعد الفريق الكتالوني للنهائي ويفوز على يوفنتوس حاصلًا على اللقب.

    هل تعلم ما هو أغرب؟  الرابط المشترك بين إنتر 2010 وتشيلسي 2012 وريال مدريد 2014 أن جميعهم فازوا بالأبطال بعدما فشل بيب في العودة ضدهم، فهل يفعلها أربيلوا هذا الموسم؟

