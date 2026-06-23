بسبب وعد قطعه على نفسه .. كشف سر احتفال كيليان مبابي بأهدافه على طريقة "الناي" في كأس العالم 2026

يعود الإلهام وراء الروتين الموسيقي إلى ظهورٍ قبل البطولة في برنامج جيمس كوردن 'After Hours'. خلال فقرة تذكّر بـ Carpool Karaoke، كشف نجم ريال مدريد أن والديه شجعاه على استكشاف مواهب مختلفة عندما كان طفلاً، بما في ذلك العزف على الآلات، لضمان أن يحظى بتنشئة متوازنة.

وخلال حديثه في البرنامج، أوضح مبابي: "حاولت أن أعزف عندما كنت طفلاً. كان والداي يريدانني أن أفعل أشياء كثيرة وأستكشف أشياء كثيرة، لفتح ذهني لفعل كل الأشياء. لأننا لا نعرف أبداً ما الذي سيحدث."

مستغلاً اللحظة، أخرج كوردن نايًا وتحدّى المهاجم أن يقدّم احتفالاً خاصاً إذا سجّل هدفه الأول في البطولة. ووجّه الكوميدي التعليمات: "سجّل هدفك الأول. تركض، هنا [احتفال عادي]، مباشرة إلى هنا [مُحاكياً العزف على الناي]."



