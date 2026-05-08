"هوس جنسي ولا يبكي ولكن يتجمل" ..الطريقي يثير الجدل بتغريداته عن رونالدو وبن زكري

خرج الإعلامي السعودي صالح الطريقي، بعدة رسائل مثيرة للجدل حول احتفالية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتسجيل في شباك الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الخميس، في دوري روشن السعودي.

النصر حل ضيفًا على الشباب، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، في ديربي حسمه الضيوف لصالحهم برباعية مقابل هدفين.

رباعية الضيوف سجلها البرتغالي جواو فيليكس "ثلاثية – هاتريك"، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90 من عمر المباراة، وتسبب احتفال الأخير بهدفه في هجوم عنيف ضده من بعض الجماهير، مما دفع الطريقي للتعليق على الأمر.



