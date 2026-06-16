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Iran World Cup 2026Getty Images
علي رفعت

احتفال بسلاح افتراضي ولافتات سياسية في المدرجات.. مواجهة نيوزيلندا وإيران تبعث برسالة تحذير لمصر!

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إيران ضد نيوزيلندا
إيران
نيوزيلندا
كأس العالم

اجواء مشتعلة داخل وخارج المستطيل الأخضر!

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة المثيرة التي جمعت بين منتخبي إيران ونيوزيلندا على ملعب لوس أنجلوس، وذلك في منافسات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم. 

وافتتح إيليا جاست التسجيل لمنتخب نيوزيلندا مبكرًا في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل رامين رضائيان النتيجة لإيران في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، عاد جاست ليضع نيوزيلندا في القدمة مجددًا بالدقيقة 54، لكن محمد محبي نجح في اقتناص هدف التعادل البديل للمنتخب الإيراني في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بنقطة لكل فريق تضع جميع منتخبات المجموعة في الموقف ذاته بعد تعادل مصر وبلجيكا بهدف لمثله.


  • سرعات فائقة ومستوى فني يضع الفراعنة في حالة تأهب


    تحمل هذه النتيجة والأداء القوي الذي ظهر عليه الطرفان رسالة تحذير شديدة اللهجة للمنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة نيوزيلندا في الجولة المقبلة يوم الأحد 21 يونيو.

    أظهرت المباراة قوة هجومية ضاربة وسرعات فائقة في التحولات البدنية من الجانبين، بالأخص الفاعلية الكبيرة لنيوزيلندا في الهجمات المرتدة عبر ثنائية إيليا جاست والقائد كريس وود، فضلًا عن قدرة إيران على العودة المنظمة في النتيجة مرتين، وهو ما يتطلب من الجهاز الفني للفراعنة الحذر الكامل والتعامل الصارم مع المساحات لتفادي خطورة خط هجوم المنافسين القادمين في المجموعة السابعة.



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  • زيارة إنفانتينو لغرفة الملابس ووعود الدعم والمؤازرة


    شهدت غرفة ملابس المنتخب الإيراني عقب نهاية اللقاء زيارة تفقدية من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي حرص على التواجد والحديث مع البعثة لقرابة 10 دقائق. 

    وتبادل إنفانتينو الكلمات مع مدرب الفريق عبر مترجم من طاقم العمل، مؤكدًا للاعبين أنهم أرسلوا رسالة قوية ومؤثرة للعالم بأكمله، وأنهم يكتبون التاريخ رغم كل ما يمرون به من ظروف. 

    وقدم رئيس الاتحاد الدولي وعودًا واضحة للاعبين ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم والمساعدة لحل المعضلات التنظيمية، مذكرًا إياهم بتصريحاته السابقة التي أكد فيها استعداده لعمل المستحيل لضمان مشاركتهم ونجاحهم في المونديال.



  • تصريحات نارية


    في الوقت نفسه أطلق أمير قالينوي مدرب المنتخب الإيراني تصريحات حادة هاجم فيها اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي، حيث وصف منتخب بلاده بأنه الفريق الأكثر تعرضًا للظلم والاضطهاد في هذه النسخة من بطولة كأس العالم. 

    وأبدى المدرب استياءه الشديد من القرارات اللوجستية التي فرضت على الفريق مغادرة مدينة لوس أنجلوس فورًا والتوجه إلى المطار لركوب طائرتهم المتجهة إلى المكسيك قبيل منتصف الليل، في وقت كان من المفترض فيه بقاء البعثة لخوض حصة تدريبية استشفائية ضرورية للاعبين في اليوم التالي للقاء.

    ولم تكن تصريحات لاعبي المنتخب الإيراني أقل حدة، حيث تحدث الثنائي مهدي طارمي ومحمد محبي بعد اللقاء واصفين الوضع الحالي بالمتأزم والكارثي على مستقبل الفريق في البطولة. 

    وأكد طارمي أن اللاعبين يعانون من إرهاق شديد وتراكم للمشكلات الإدارية واللوجستية منذ قرابة الشهرين، مما يؤثر سلبًا على أدائهم البدني والذهني. 

    ومن جانبه، أشار محمد محبي إلى أن القيود التنظيمية التي فرضت وصولهم قبل المباراة بيوم واحد وسفرهم الطويل بسبب إجراءات الهجرة تسببت في إجهاد كبير لعضلات اللاعبين، معتبرًا أن هذه المعاملة تفتقر تمامًا للعدالة وتضع الفريق في أجواء مشحونة وصعبة للغاية.


  • لافتات "ميناب 168" تفرض السياسة في مدرجات لوس أنجلوس

    لم تكن الإثارة داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل امتدت إلى المدرجات التي شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا رفعت فيه الجماهير الإيرانية لافتات بيضاء كبيرة كُتب عليها بالخط الأسود العريض عبارة "MINA 168". 

    ويعود هذا الشعار إلى تخليد ذكرى 168 ضحية بحسب ما ذكرت مصادر إيرانية عديدة على مدار الشهور الماضية غالبيتهم من طالبات المدارس، الذين سقطوا إثر غارة جوية مأساوية استهدفت مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية في 28 فبراير الماضي. 

    وهو الأمر الذي أكده تقرير الأمم المتحدة لكن بعدد أقل من الضحايا وصل إلى 150، وتحدثت عنه وسائل إعلام أمريكية بشكل ضمني مؤكدين وجود تحقيق جاري في الوقت الحالي في البنتاجون لمعرفة كواليس الضربة.


  • احتفال بسلاح افتراضي يثير الجدل على الأراضي الأمريكية

    كما أشعل اللاعب محمد محبي منصات التواصل الاجتماعي ومدرجات الملعب عقب تسجيله هدف التعادل الثاني لإيران، بعد أن قَام باحتفال حماسي ومثير للجدل عبر محاكاة حركة "إطلاق النار" أو "المسدس". 

    واكتسب هذا الاحتفال تفاعلاً واسعًا وأبعادًا إضافية كونه جاء على الأراضي الأمريكية في ظل الأجواء السياسية المشحونة، حيث ربطت العديد من الجماهير والمتابعين عبر منصات التواصل بين هذه الحركة وحالة التحدي لبعض الرموز السياسية الأمريكية وعلى رأسها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.




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