احتفال بسلاح افتراضي ولافتات سياسية في المدرجات.. مواجهة نيوزيلندا وإيران تبعث برسالة تحذير لمصر!





في الوقت نفسه أطلق أمير قالينوي مدرب المنتخب الإيراني تصريحات حادة هاجم فيها اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي، حيث وصف منتخب بلاده بأنه الفريق الأكثر تعرضًا للظلم والاضطهاد في هذه النسخة من بطولة كأس العالم.

وأبدى المدرب استياءه الشديد من القرارات اللوجستية التي فرضت على الفريق مغادرة مدينة لوس أنجلوس فورًا والتوجه إلى المطار لركوب طائرتهم المتجهة إلى المكسيك قبيل منتصف الليل، في وقت كان من المفترض فيه بقاء البعثة لخوض حصة تدريبية استشفائية ضرورية للاعبين في اليوم التالي للقاء.

ولم تكن تصريحات لاعبي المنتخب الإيراني أقل حدة، حيث تحدث الثنائي مهدي طارمي ومحمد محبي بعد اللقاء واصفين الوضع الحالي بالمتأزم والكارثي على مستقبل الفريق في البطولة.

وأكد طارمي أن اللاعبين يعانون من إرهاق شديد وتراكم للمشكلات الإدارية واللوجستية منذ قرابة الشهرين، مما يؤثر سلبًا على أدائهم البدني والذهني.

ومن جانبه، أشار محمد محبي إلى أن القيود التنظيمية التي فرضت وصولهم قبل المباراة بيوم واحد وسفرهم الطويل بسبب إجراءات الهجرة تسببت في إجهاد كبير لعضلات اللاعبين، معتبرًا أن هذه المعاملة تفتقر تمامًا للعدالة وتضع الفريق في أجواء مشحونة وصعبة للغاية.



