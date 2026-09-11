احتفالًا بثنائية دوري الأبطال .. باريس سان جيرمان يعلن عن تغيير مهم في قميصه

أكد باريس سان جيرمان بشكل رسمي أنه سيرتدي نجمتين فوق شعاره في جميع المسابقات هذا الموسم، احتفالًا بتتويجاته المتتالية بدوري أبطال أوروبا.
ويمثل هذا القرار تحولًا عن موقفه السابق، ويسلط الضوء على نجاحه الأوروبي التاريخي بقيادة لويس إنريكي.
أكد باريس سان جيرمان بشكل رسمي أنه سيرتدي نجمتين فوق شعاره في جميع المسابقات هذا الموسم، احتفالًا بتتويجاته المتتالية بدوري أبطال أوروبا.
ويمثل هذا القرار تحولًا عن موقفه السابق، ويسلط الضوء على نجاحه الأوروبي التاريخي بقيادة لويس إنريكي.
سيعرض باريس سان جيرمان بكل فخرٍ نجمتين فوق شعار النادي في جميع المسابقات خلال موسم 2026-27. وقد اتخذ العملاق الفرنسي هذا القرار عن قصدٍ تكريماً لألقابه المتتالية في دوري أبطال أوروبا.
وسرعان ما لاحظ المشجعون ذوو النظرات الثاقبة هذه الإضافة خلال المباريات الودية التي أُقيمت استعداداً للموسم أمام مايوركا ومانشستر يونايتد. كما ظهر القميص الجديد بشكلٍ بارز في الفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسية على حساب لانس.
وواصل فريق إنريكي ارتداء النجمتين في أولى مبارياته بالدوري الفرنسي أمام رين وليل وموناكو. وتُمثّل هذه الخطوة تحولاً كبيراً عن نهجه السابق في الاحتفاء بالإنجازات الأوروبية.
وأكد النادي مؤخرًا خططه المتعلقة بالقميص لوسيلة الإعلام المحلية ICI Paris Ile-de-France. وأوضح النادي أن الفريق سيحمل النجمتين التوأمين في كل بطولة محلية وقارية، بما في ذلك كأس فرنسا.
وشرح مسؤولو النادي أن هذا القرار اتُّخذ تحديدًا لإبراز هيمنتهم الأوروبية الأخيرة. وقال ممثل عن باريس سان جيرمان لإذاعة محلية إن النجمتين تهدفان بكل فخر إلى "الاحتفال بإنجاز التتويج تلو التتويج".
غير أن قيادة النادي الباريسي شددت على أن هذا لا يمثل تغييرًا دائمًا في الشعار الرسمي. فالنجمتان تمثلان ببساطة احتفالًا موسميًا بألقابهم المتتالية الضخمة.
يختلف الموقف الحالي اختلافًا شاسعًا عن سياستهم الأصلية بشأن القميص. فبعد اكتساح إنتر ميلان بخماسية نظيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 في ميونخ، تبنى باريس سان جيرمان استراتيجية أكثر تحفظًا بكثير.
في البداية، أثار إضافة نجمة واحدة انقسامًا بين قاعدة جماهير النادي المتحمسة. فقد تبنى بعض المشجعين الفكرة، بينما شعر آخرون بأنها مجرد تقليد لنادٍ معيّن في جنوب فرنسا لا يزال يعيش في الماضي.
وكحل وسط، قصر باريس سان جيرمان استخدام النجمة الوحيدة على الليالي الأوروبية وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي. وتعمد النادي تجنب حمل الشعار في المباريات المحلية طوال موسم 2025-2026.
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ولأن هذا التعديل ليس دائمًا، فإن باريس سان جيرمان سيزيل النجمتين في الموسم المقبل إذا فشل في الاحتفاظ بلقبه الأوروبي. ومع ذلك، فإن تحقيق "الثلاثية التاريخية" سيضيف منطقيًا نجمة ثالثة إلى القميص.
وعقب الفوز المثير بركلات الترجيح على آرسنال في بودابست في مايو الماضي، يواصل الفريق تركيزه على تمديد هيمنته القارية. فاللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا سيرسّخ بقوة إرثه الحديث.