احتفالًا بثنائية دوري الأبطال .. باريس سان جيرمان يعلن عن تغيير مهم في قميصه

أكد باريس سان جيرمان بشكل رسمي أنه سيرتدي نجمتين فوق شعاره في جميع المسابقات هذا الموسم، احتفالًا بتتويجاته المتتالية بدوري أبطال أوروبا.

ويمثل هذا القرار تحولًا عن موقفه السابق، ويسلط الضوء على نجاحه الأوروبي التاريخي بقيادة لويس إنريكي.