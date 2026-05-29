أبطال مارفل وأوراق لعب ورقصة فينيسيوس .. احتفالات غريبة ننتظر رؤيتها في مسرح كأس العالم!

في ملاعب كرة القدم، هناك احتفالات دائمًا ما تكون "علامة مسجلة"، منها ما كان أشبه برموز نقشت في جدران كأس العالم، مثل رقصة روجيه ميلا وأرجوحة يد بيبيتو ورقصة تشابالالا التي لا تنسى.

إن سألت عزيزي القارئ، عن احتفالية هدف لا تنساها في هذا المسرح العالمي، بم ستجيب؟ هل ستقول نومة لاودروب، أم تحليق فابيو جروسو "مفاجأة الطليان"، أم تقليد فينيدي جورج لحركة الكلب، أم قناع إيفان كافيديس؟ نماذج كثيرة لا تنسى، عشنا معها أحلى لحظات في تاريخ المونديال.

هناك احتفالات، نتوقع أن نشاهدها في كأس العالم 2026، منها ما شاهدناه مسبقًا، مثل قفزة الـSiu لكريستيانو رونالدو، أو إشارة ليونيل ميسي إلى السماء، أو طي الذراعين من كيليان مبابي، أو ما سنشاهده لأول مرة فوق أرض المونديال، مثل "تأمل" إرلينج هالاند، و"قناع" فيكتور جيوكيريش.

ولكن، يبدو أننا سنكون على موعد مع احتفالات غير شائعة، قد تسجل لحظات مثيرة في نسخة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأين ستجد مسرحًا لتزيين هدفك بإبداع لا ينسى؟

من سيفاجئنا بإبداع جديد في مونديال أمريكا الشمالية؟ لنستعرض معًا أبرز الاحتفالات الغريبة التي قد نشاهدها في البطولة..