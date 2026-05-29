محمود خالد

أبطال مارفل وأوراق لعب ورقصة فينيسيوس .. احتفالات غريبة ننتظر رؤيتها في مسرح كأس العالم!

احتفالات غير تقليدية ننتظر رؤيتها في المونديال..

في ملاعب كرة القدم، هناك احتفالات دائمًا ما تكون "علامة مسجلة"، منها ما كان أشبه برموز نقشت في جدران كأس العالم، مثل رقصة روجيه ميلا وأرجوحة يد بيبيتو ورقصة تشابالالا التي لا تنسى.

إن سألت عزيزي القارئ، عن احتفالية هدف لا تنساها في هذا المسرح العالمي، بم ستجيب؟ هل ستقول نومة لاودروب، أم تحليق فابيو جروسو "مفاجأة الطليان"، أم تقليد فينيدي جورج لحركة الكلب، أم قناع إيفان كافيديس؟ نماذج كثيرة لا تنسى، عشنا معها أحلى لحظات في تاريخ المونديال.

هناك احتفالات، نتوقع أن نشاهدها في كأس العالم 2026، منها ما شاهدناه مسبقًا، مثل قفزة الـSiu لكريستيانو رونالدو، أو إشارة ليونيل ميسي إلى السماء، أو طي الذراعين من كيليان مبابي، أو ما سنشاهده لأول مرة فوق أرض المونديال، مثل "تأمل" إرلينج هالاند، و"قناع" فيكتور جيوكيريش.

ولكن، يبدو أننا سنكون على موعد مع احتفالات غير شائعة، قد تسجل لحظات مثيرة في نسخة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأين ستجد مسرحًا لتزيين هدفك بإبداع لا ينسى؟

من سيفاجئنا بإبداع جديد في مونديال أمريكا الشمالية؟ لنستعرض معًا أبرز الاحتفالات الغريبة التي قد نشاهدها في البطولة..

    ليونيل ميسي: الأبطال الخارقون

    عندما يحتفل "لابولجا"، تصير حركته علامة مسجلة فورًا، فبعد أن انتقل إلى إنتر ميامي، أثار جدل العالم باحتفاله على طريقة الأبطال الخارقين.

    فوق أرض الولايات المتحدة، قدم ميسي احتفالات بإشارات "أبطال مارفل"، وقال عنها "أحاول أن أؤدي تلك الحركات عندما نلعب على أرضنا؛ لأن أطفال حاضرون، وهكذا أشارك تلك اللحظة معهم".

    وإذا ما ظهر ليونيل ميسي، باعتباره واجهة الدوري الأمريكي، في كأس العالم 2026، فمن المتوقع أن نشاهده يقلد الخارقين، أو يحتفل على طريقة أساطير الرياضات الشهيرة في الولايات المتحدة، مثل الـNBA، أو كما احتفل بحركة التنس، ليهدي هدفه إلى الأسطورة نوفاك دجوكوفيتش بعدما التقى الثنائي خلال منافسات بطولة ميامي المفتوحة.

  • جون ماكجين: النظارة

    اشتهر نجم وسط أستون فيلا، جون ماكجين، باحتفاله المميز بأهدافه، بتشكيل نظارة بأصابعه حول عينيه، وهو الاحتفال الذي ننتظر مشاهدته في مونديال 2026، الذي يشهد عودة منتخب إسكتلندا، بعد غياب طويل منذ نسخة "فرنسا 1998".

    نجم "جيش التارتان" فسّر احتفاله بالهدف على طريقة Goggle، بأنه مبادرة لدعم ابن أخيه الصغير جاك، الذي يرتدي نظارة واقية أثناء لعبه كرة القدم، بسبب ضعف بصره.

    فينيسيوس: رقص عند الزاوية

    لم يدرك فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، أن احتفاله الذي قصد به استفزاز جماهير بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، سيصير علامة فارقة، سار على دربها عدد من اللاعبين دعمًا له، بعدما أكد البرازيلي أنه تعرض لواقعة عنصرية، من قِبل جيانلوكا بريستياني.

    الرقص البرازيلي، عادة لم تنقطع عن كأس العالم، وكان آخرها في الاحتفال الجماعي مع ريتشارليسون، ومنهم المدرب تيتي، في مونديال 2022، ولكن، قد نجد فينيسيوس يؤدي رقصته الشهيرة عند الزاوية، بل وقد نجد آخرين يسيرون على حذوه، كما فعل إيفان توني، مهاجم الأهلي، في مباراة الاتحاد، خاصة إذا ما تم استدعاؤه لمنتخب إنجلترا.

    أكرم عفيف: أوراق اللعب

    هل تتذكرون ليلة 10 فبراير 2024، تحديدًا في ملعب لوسيل، حينما أودع أكرم عفيف أحد أهدافه الثلاثة من ركلات جزاء، في شباك الأردن، ليحتفل بخدعة طريفة مستخدمًا أوراق اللعب؟

    ليلة مميزة، قاد بها منتخب قطر للفوز بكأس آسيا، بعدما أنهى رحلة النشامى، وبدون شك، سيبحث عفيف عن احتفال مميز، إذا ما تمكن من تسجيل هدف في كأس العالم، فهل نشاهد تكرارًا لتلك الخدعة؟

    كينان يلديز: النجمة

    هناك احتفالات قد يتشارك أكثر من لاعب في تأديتها، وإن كانت بطريقة مختلفة، مثل اليوجا، تجد محمد صلاح يؤديها واقفًا، وهالاند جالسًا، أو رقصة يتشارك بها فريق بأكمله، ولكن احتفالية مثل "النجمة"، التي يؤديها نجم يوفنتوس، كينان يلديز، من الصعب أن يؤديها غيره.

    النجم الذي يستعد لقيادة تركيا في المونديال، بعد غياب منذ 2002، يؤدي احتفالًا مميزًا للغاية، بتشابك أصابع اليدين، بطريقة النجمة، التي بالتأكيد سيكون لها حضور مميز في البطولة.

  • نفخ البالون: فرصة مصرية

    رغم كونه احتفالًا شائعًا، ولكنه قررت أن أدرجه في التقرير, لماذا؟ لأن الغرابة ليست في تأدية الاحتفال، ولكن، من سيكون صاحب الاحتفال؟

    البداية كانت مع الفرنسي كريستوفر نكونو، مهاجم ميلان الحالي، واحتفاله بنفخ البالون الأحمر مع لايبزيج، ثم الأزرق في تشيلسي، وتفسيره للأمر بأنه من أجل نجله الذي يعشق البالونات.

    بعد ذلك، فوجئنا بالسعودي علي البليهي، مدافع الشباب، يحتفل بنفخ البالون، الأزرق مع الهلال، أو الأصفر، أو الأخضر مع منتخب بلاده، وحينما تم سؤاله عمّا إذا كان يقلد نكونو، قال "لم أسمع به".

    هناك أيضًا المصري، إمام عاشور، وسط ميدان الأهلي، الذي احتفل بهدفه في مرمى سموحة، بنفخ بالون أبيض، ثم دعسه بقدمه.

    ومع استبعاد كريستوفر نكونو وعلي البليهي من قوائم كأس العالم، فإن إمام عاشور قد ينفرد باحتفال البالون في البطولة، كونه في قائمة مصر بالمونديال.

  • سيسيليو وترمان: عناق الأسطورة

    "أنت قدوتي.. أنت قدوتي"، بتلك الكلمات، فاجأ لاعب منتخب بنما، سيسيليو وترمان، الجميع، عندما احتفل بهدف انتصار بلاده على أمريكا، ليحتفل خارج الملعب، ويفاجئ الأسطورة الفرنسية تيري هنري، بمعانقته، أثناء تواجد نجم آرسنال وبرشلونة السابق، ضمن الفريق التحليلي لشبكة CBS الأمريكية، في المستطيل الأخضر، خلف المرمى.

    تصرف مجنون خطف الأنظار، ولك أن تتخيل عزيزي القارئ، أن يتكرر هذا الاحتفال، سواء من وترمان أو غيره في كأس العالم.

    جود بيلينجهام: الشرب

    من لا يعرف أسطورة الكرة النسائية، الأمريكية أليكس مورجان، واحتفالها الشهير بـ"شرب الشاي"، فإذا ذهبنا إلى كرة الرجال، فسنجد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، احتفل أيضًا بـ"الشرب"، ولكن بسيناريو آخر.

    في مباراة موناكو، قرر بيلينجهام الخروج عن المعتاد، بأن يحتفل بأهدافه بفرد ذراعيه أمام الجماهير، حيث احتفل بطريقة "الشرب"، عندما سجل أول أهدافه عام 2026.

    وجاء احتفال بيلينجهام، كرد ساخر على اليوتيوبر الإسباني أورون بلاي، الذي قال عنه "يحب الكحول كثيرًا"، و"زار كل ملهى ليلي في إسبانيا"، ليرد نجم إنجلترا، بطريقة جديدة وجدت صداها، وقد نجدها علامة مميزة في المونديال.

  • أيمن حسين: القبعة المكسيكي

    يبدو أن أيمن حسين، نجم منتخب العراق، وبطل ملحمة الصعود إلى كأس العالم، قد وجد احتفالًا مميزًا في البطولة، إذا ما قرر الاحتفال بأهدافه، على طريقة التأهل.

    أيمن حسين خطف الأنظار بارتدائه القبعة المكسيكية، التي لم تفارقه، سواءً فوق أرض الميدان، بعد الفوز على بوليفيا، أو أثناء العودة إلى العراق، أو التواجد في الحافلة المكشوفة، ما يجعلنا أمام احتفالية عراقية، بصبغة مكسيكية مميزة في كأس العالم.

  • كلمة أخيرة..

    48 بلدًا وثقافة مختلفة، يحتضنها مونديال 2026 معًا لأول مرة، واحتفالات ننتظر مشاهدتها، مثل السجود وجلسة الشكر ورقصة الهاكا، احتفال الطيور أو ما يعبر عن ثقافة البلاد، مثل أكل المنسف في الأردن، أو إشارات مميزة، مثل احتفال (67)، أو احتفالات مجنونة، كما اشتهر الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

    تتعدد الثقافات وتختلف اللغات، وهذا سر متعة كأس العالم، التي ينتظر أن نشاهد تاريخًا جديدًا بها، ومزيدًا من إبداعات لا تنسى من اللاعبين فوق المستطيل الأخضر.