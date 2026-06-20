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Mexico Fans World CupGetty
محمود خالد

رؤية قطر تنتصر .. احتفالات المكسيكيين تجبر الحكومة على قرار صارم بعد إنجاز كأس العالم!

المكسيك
كوريا الجنوبية
قطر
كأس العالم

المكسيك أول المتأهلين لدور الـ32..

ليلة تاريخية بكل المقاييس، عاشها مئات الآلاف من جماهير المكسيك، التي خرجت للاحتفال بمنتخب بلاده، الذي حجز أول مقعد رسميًا في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب المكسيكي واصل عروضه المميزة على أرضه، بعد الفوز على جنوب إفريقيا، في المباراة الافتتاحية، بهدفي خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز، ومن ثمّ التغلب على كوريا الجنوبية، بهدف لويس رومو.

وحافظ منتخب "تري كولور" على العلامة الكاملة، في المجموعة الأولى، ليصل إلى النقطة السادسة، ويضمن صعوده رسميًا إلى دور الـ32، فيما رافقه منتخب الولايات المتحدة.

  • تداعيات احتفالات المكسيكيين

    وخرج حوالي 700 ألف شخص، وسط مدينة مكسيكو سيتي، من أجل الاحتفال بتأهل المنتخب مبكرًا إلى المراحل الإقصائية، ما تسبب في إحالة الشوارع إلى حالة عارمة من الفوضى، أجبرت الحكومة المحلية على اتخاذ قرار صارم.

    الاحتفالات الجماهيرية دفعت الحكومة للنظر في الحد من بيع الكحول في الأماكن العامة، خاصة وأن شارع لا ريفورما، أحد الشوارع الرئيسة في المدينة، كشف عن تجميع أكثر من 40 طنًا من القمامة، فضلًا عن دهس أحواض زهور السيمباسوشيل، التي تميز المنطقة المركزية التاريخية، وذلك في صباح اليوم التالي لمباراة كوريا الجنوبية.

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  • حظر الكحول في المكسيك

    وتخطط الحكومة أيضًا، مطالبة المطاعم والحانات، وسط المدينة، بتوجيه العملاء بعدم أخذ هذه المنتجات من المنشآت، والاتجاه نحو إيقاف المبيعات، في الساعات التي تسبق المباريات الحاسمة.

    وضمن الخطة أيضًا، سيتم نشر عملاء أمنيين للتفتيش، فضلًا عن قرار الحكومة بزيادة عدد الشاشات المتاحة للعامة لمتابعة المباريات، من 12 إلى 19 شاشة، من أجل تشتيت الجمهور.

    تلك الظاهرة لم تتواجد في مكسيكو سيتي فقط، باستهلاك كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، بل حدث الأمر أيضًا في ولاية بوسطن الأمريكية، خاصة في ليلة غزو جيش الترتان، كما يُعرف مشجعو إسكتلندا، في ليلة الفوز على هايتي، الأمر الذي دفع أحد مديري الحانات، لقول "أعمل في هذا المجال لأكثر من 30 عامًا، ولم أرَ شيئًا كهذا من قبل".

  • نظرية قطر تنتصر

    وكانت دولة قطر قد واجهت العديد من رسائل الانتقادات، بسبب قانون حظر الكحوليات، أثناء تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

    وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد اتخذ قرارًا - عقب المناقشات مع سلطات البلد المضيف - بإزالة نقاط بيع المشروبات الكحولية من محيط ملاعب كأس العالم الثمانية، في ظل الرقابة الصارمة تجاه بيع تلك المشروبات في الدولة المضيفة.

    هذا القرار دفع اتحاد مشجعي كرة القدم - وقتها - بانتقاد "توقيت" قرار حظر بيع المشروبات الكحولية لمعظم المشجعين، والذي يعكس الافتقار التام للتواصل والوضوح من قِبل اللجنة المنظمة تجاه المشجعين.

  • World Cup 2026 clashessocial gfx/ Getty Images

    أزمة البدايات

    ولعلّ الجماهير المكسيكية قد قدمت صورة مذهلة لتجمع مئات الآلاف من أجل الاحتفال بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور التالي، بالمقارنة بليلة الافتتاحية التي شهدت اشتباكات خارج الملعب.

    وكانت مراسلة صحيفة "ديلي ميل"، شارلوت دالي، قد كشفت عن معاناة المحتجين في الشوارع، والذين ينددون بقلة عمليات البحث عن المفقودين الذين تجاوزوا مئات الألوف في المكسيك، ضمن العديد من الاحتجاجات، حيث تواجد أيضًا معلمون أعربوا عن احتجاجهم بشأن الأجور والمعاشات وظروف العمل.

    ورغم أن تلك الاحتجاجات بدت سلمية في البداية، إلا أنه قبل 10 دقائق من انطلاق المباراة، انفجرت التوترات؛ حيث اندفع مئات المحتجين نحو محيط الملعب، محاولين اختراق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن المحيط الداخلي، كما تم رمي الحجارة، فيما أضاءت السماء بإشارات نارية، بعدما اندفعت شرطة مكافحة الشغب، لمنع الحشد من الوصول إلى الملعب، وسرعان ما امتلأ الجو بالغاز المسيل للدموع.

    الضباط ركبوا على ظهور الخيول وسط نيران مشتعلة، فيما تعالت الاشتباكات خارج الملعب، حيث تبادل المتظاهرون والشرطة الطلقات، في الوقت الذي كان هناك وافدون يأملون لدخول الملعب من أجل متابعة المباراة.

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    ما ينتظر المكسيك

    وضمن المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى، ليصبح في انتظار أحد المتأهلين - كأفضل ثالث - من إحدى المجموعات "الثالثة، الخامسة، السادسة، الثامنة، التاسعة"، في دور الـ32، حيث ستقام المباراة في مدينة مكسيكو سيتي.

    ويختتم منتخب المكسيك، مشواره في دور المجموعات، بملاقاة تشيكيا، على ملعب أزتيكا، حيث تقام مباراة الجولة الثالثة، في الرابعة فجر يوم 25 يونيو.