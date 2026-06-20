رؤية قطر تنتصر .. احتفالات المكسيكيين تجبر الحكومة على قرار صارم بعد إنجاز كأس العالم!

ليلة تاريخية بكل المقاييس، عاشها مئات الآلاف من جماهير المكسيك، التي خرجت للاحتفال بمنتخب بلاده، الذي حجز أول مقعد رسميًا في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب المكسيكي واصل عروضه المميزة على أرضه، بعد الفوز على جنوب إفريقيا، في المباراة الافتتاحية، بهدفي خوليان كينيونيس وراؤول خيمينيز، ومن ثمّ التغلب على كوريا الجنوبية، بهدف لويس رومو.

وحافظ منتخب "تري كولور" على العلامة الكاملة، في المجموعة الأولى، ليصل إلى النقطة السادسة، ويضمن صعوده رسميًا إلى دور الـ32، فيما رافقه منتخب الولايات المتحدة.