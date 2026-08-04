اجتماع قمة بين تشيفرين والخليفي.. أوروبا تهدد مونديال الأندية 2029 ومعارضة جديدة من داخل فيفا!

تتجه أنظار الرياضة العالمية نحو مدينة سالزبورج النمساوية، التي تستضيف اجتماع قمة ناري ورفيع المستوى يجمع بين ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، في تصعيد غير مسبوق ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة جياني إنفانتينو.

وأسهمت التطورات الأخيرة في اتساع رقعة الخلاف بين الطرفين، حيث تدرس المنظومتان توسيع نطاق المقاطعة القارية لتشمل انسحاب الأندية الأوروبية من بطولة كأس العالم للأندية 2029، بل والتفكير في تنظيم بطولة موازية خارج مظلة الفيفا.



