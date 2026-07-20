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"اتفاق سخي" يمهد الطريق.. يورجن كلوب يؤكد اقترابه من قيادة منتخب ألمانيا
كلوب يؤكد اقتراب حسم الصفقة
أكد كلوب أنه على وشك تولي قيادة المنتخب الألماني بعد التوصل لاتفاق مع "ريد بول" يزيل العقبة الأكبر أمام تعيينه. وقال المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، والذي تولى منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في ريد بول أوائل عام 2025، إن المفاوضات تسير بشكل إيجابي.
وأوضح كلوب أنه رغم الاتفاق على تفاصيل رحيله من ريد بول، إلا أن الإجراءات الرسمية مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لا تزال جارية. ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" ألمانيا، قد يتم تقديم كلوب رسميًا كمدير فني جديد لـ "الماكينات" يوم الجمعة في حال الانتهاء من الإجراءات المتبقية، ليمثل هذا التعيين عودته المرتقبة إلى مجال التدريب بعد رحيله عن ليفربول في عام 2024.
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كلوب يوضح تطورات توليه تدريب ألمانيا
وفي حديثه لشبكة "ماجنتا تي في"، اعترف كلوب بأن العملية لم تكتمل بعد، لكنه يعتقد أن الإعلان أصبح قريبًا جدًا. وقال كلوب: "لا يوجد شيء نهائي حتى الآن، لكن المحادثات مستمرة وكل شيء يسير في الاتجاه الصحيح. لقد توصلت لاتفاق مع ريد بول، وهو اتفاق سخي للغاية، لذا لا يوجد شيء يقف في طريقنا حقًا".
وأضاف أن المناقشات داخل أروقة الاتحاد الألماني لا تزال بحاجة إلى الاستكمال قبل الإعلان الرسمي، موضحًا: "مع ذلك، يجب أن تُجرى العديد من المناقشات الأخرى لأننا نتحدث مع هيئة إدارية ويجب إبلاغ العديد من الأشخاص. لم يُتخذ قرار نهائي بعد، لكننا لسنا بعيدين عن القدرة على إصدار إعلان رسمي. من الناحية المثالية، يجب أن يحدث ذلك في الأيام القليلة المقبلة؛ سيتم اتخاذ القرار".
جوتزه يدعم معلمه السابق
وقد قوبلت هذه الأنباء بترحيب واسع النطاق داخل الأوساط الكروية الألمانية، بما في ذلك النجوم السابقون الذين تألقوا تحت قيادة كلوب. ويرى ماريو جوتزه، بطل التتويج بكأس العالم 2014، أن مدربه السابق في بوروسيا دورتموند هو الرجل المثالي لإحياء أمجاد المنتخب الوطني.
وقال جوتزه في مقابلة مع شبكة "ذا أثلتيك": "ما يفهمه كلوب، وما قد لا يفهمه معظم المدربين، هو كيفية إدارة الأفراد. إدارة اللاعبين، والتحكم في التوقعات، وجمع الأشخاص معًا ككتلة واحدة؛ لقد فهم ذلك بطريقة مثالية".
وتابع: "يمكن أن يكون حازمًا جدًا بشأن ما يريده ويطلبه، ولهذا السبب كان ناجحًا للغاية. لقد قرأت مقابلة له عندما كان في ليفربول؛ قال فيها إنه يجب عليه أن يجمع الأشخاص الذين يحبون بعضهم البعض معًا حتى يتمكنوا من تقديم أداء بنسبة 120% بدلاً من 100%. وهذا بالضبط ما فعله".
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ألمانيا تأمل أن يقود كلوب ثورة التصحيح
تتطلع ألمانيا لطي الصفحة بعد فترة قاسية شهدت ثلاث مشاركات مخيبة للآمال في نهائيات كأس العالم. وينظر الاتحاد الألماني إلى كلوب باعتباره الشخصية المثالية للإشراف على إعادة بناء الفريق، حيث جعلته نجاحاته السابقة مع ماينتس، بوروسيا دورتموند، وليفربول واحدًا من أكثر المدربين احترامًا في عالم الساحرة المستديرة.
ومن المتوقع أن يعيد كلوب هيكلة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مع خطط لبناء طاقم مساعد قادر على تطبيق أسلوب اللعب عالي الكثافة (الضغط العكسي) الذي ميّز مسيرته مع الأندية. ومن المقرر أن يظل المدير الرياضي رودي فولر في منصبه الحالي، لضمان الاستقرار المكتبي داخل الاتحاد الألماني.
ومن المنتظر أن تُختتم المناقشات المتبقية بين كلوب والاتحاد الألماني في الأيام القليلة المقبلة. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستعلن ألمانيا رسميًا عن تعيين مديرها الفني الجديد قبل أن يتحول التركيز نحو تجميع جهازه المعاون وبدء الاستعدادات للمرحلة القادمة من ثورة تصحيح مسار المانشافت.
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