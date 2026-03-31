اتفاق دي زيربي وتوتنهام أصبح حقيقة: تفاصيل الصفقة، ولم يتبق سوى الإعلان

سيكون روبرتو دي زيربي المدرب القادم لتوتنهام. يعود المدرب السابق لمارسيليا، وفقاً لما أورده فابريزيو رومانو، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتولى منصب المدرب على الفور في صفوف «السبورز» في محاولة لتحقيق هدف البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز (يحتل الفريق حالياً المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث عشر، ملاحظة المحرر).
بعد مفاوضات مكثفة، تمكنت إدارة النادي اللندني في النهاية من إقناع المدرب الإيطالي بقبول عقد ساري المفعول لمدة 7 مباريات متبقية في هذا الموسم بالإضافة إلى 4 سنوات أخرى.