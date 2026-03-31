اتفاق دي زيربي وتوتنهام أصبح حقيقة: تفاصيل الصفقة، ولم يتبق سوى الإعلان

بعد انفصاله عن مرسيليا، كان دي زيربي عازماً على عدم قبول أي عروض أخرى هذا الموسم. لكن توتنهام ينجح في تغيير رأيه، محاولاً إعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عامين قضاهما على رأس فريق برايتون.





يبحث النادي اللندني عن مدربه الثالث هذا الموسم، والرابع خلال العام الماضي. في الواقع، على الرغم من الفوز بدوري أوروبا، تم استبدال أنجي بوستيكوغلو بتوماس فرانك، الذي حل محله إيغور تودور، الذي يغادر الآن الفريق وهو في المركز الرابع من القاع في الترتيب، على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط.





دي زيربي يوافق الآن على الانضمام إلى توتنهام، الذي يعرض عليه عقداً لمدة 5 سنوات بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في الموسم، بالإضافة إلى مكافأة عند التوقيع ومكافأة في حالة البقاء في الدوري.



