Donny Afroni

"اتخذت قرارًا مدروسًا" - ليون غوريتزكا يشرح أسباب بقائه في بايرن ميونيخ رغم اهتمام أرسنال به في يناير

تحدث ليون جوريتزكا بصراحة عن قراره بالبقاء في صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أبدته عدة أندية أوروبية كبرى، بما في ذلك أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع استمرار بايرن في المنافسة على ثلاث جبهات، يركز اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده قبل أن تصل مسألة عقده إلى مرحلة حاسمة في الصيف.

    من المقرر أن يغادر غوريتزكا نادي بايرن ميونيخ عند انتهاء عقده في نهاية الموسم، وذلك بعد محادثات صريحة بين الطرفين. وقد شكّل لاعب الوسط ركيزة أساسية في صفوف عملاق ميونيخ منذ انتقاله من شالكه في عام 2018، لكن الطرفين اتفقا على أن الوقت قد حان لخوض مغامرة جديدة بعد ما يقرب من عقد من الهيمنة على الدوري الألماني. ويبدي لاعب الوسط عزمًا قويًا على تحقيق المزيد من الألقاب قبل أن يحزم أمتعته أخيرًا للانطلاق نحو تحدٍ جديد.

    الفوز بالثلاثية هو الهدف الأسمى

    أكد غوريتزكا أنه رفض عدة عروض انتقال مرموقة في شهر يناير. فقد ارتبط اسمه بعدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى، لكنه شعر أن الموسم الحالي يوفر فرصة فريدة لتحقيق النجاح في بافاريا. وفي حديثه إلى الموقع الرسمي للنادي، قال غوريتزكا: "في فترة الانتقالات الشتوية، اتخذت قرارًا واعيًا بالبقاء هنا حتى الصيف. أشعر أن كل شيء ممكن هذا الموسم."

  • الثقة في مشروع بايرن الحالي

    على الرغم من الضغط الهائل الذي يرافق اللعب في صفوف أكبر نادٍ ألماني، لا يثني التحدي المتمثل في الفوز بالثلاثية عزيمة لاعب خط الوسط المخضرم. وأعرب عن ثقته في تشكيلة الفريق قائلاً: "اللاعبون المناسبون في المكان المناسب، مع المدرب المناسب، في النادي المناسب. أنا مقتنع تماماً بأننا قادرون على الفوز بكل شيء هذا العام - رغم أنني أدرك مدى صعوبة ذلك. لكننا سنحاول."

    أرسنال وأندية أوروبا الكبرى في حالة تأهب

    على الرغم من أنه اختار البقاء حتى نهاية موسم 2025-2026، إلا أن مستقبل غوريتزكا على المدى الطويل لا يزال موضوعًا رئيسيًا للنقاش. ومن المقرر أن يصبح لاعبًا حرًا في الصيف، وهو الأمر الذي لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. ويقال إن أرسنال يتصدر السباق من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى إلى إضافة حضوره البدني وخبرته إلى خط وسط ميكيل أرتيتا. بالإضافة إلى الاهتمام من ملعب الإمارات، يُنسب إلى عملاقي إيطاليا يوفنتوس وميلان اهتمام قوي بالنجم الألماني. ويقال أيضًا إن أتلتيكو مدريد يراقب الوضع عن كثب.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
سبورتنج لشبونة crest
سبورتنج لشبونة
سبورتينج
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال