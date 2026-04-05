"اتخذت قرارًا مدروسًا" - ليون غوريتزكا يشرح أسباب بقائه في بايرن ميونيخ رغم اهتمام أرسنال به في يناير

على الرغم من أنه اختار البقاء حتى نهاية موسم 2025-2026، إلا أن مستقبل غوريتزكا على المدى الطويل لا يزال موضوعًا رئيسيًا للنقاش. ومن المقرر أن يصبح لاعبًا حرًا في الصيف، وهو الأمر الذي لفت انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. ويقال إن أرسنال يتصدر السباق من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى إلى إضافة حضوره البدني وخبرته إلى خط وسط ميكيل أرتيتا. بالإضافة إلى الاهتمام من ملعب الإمارات، يُنسب إلى عملاقي إيطاليا يوفنتوس وميلان اهتمام قوي بالنجم الألماني. ويقال أيضًا إن أتلتيكو مدريد يراقب الوضع عن كثب.