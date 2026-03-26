"اضطهاد" اتحاد الكرة للنصر بين الحقيقة والكذب.. مساعدة الهلال أكبر حجة و"3 مبررات منطقية" تقلب الطاولة!

بين جدران عملاق الرياض النصر، لم تعد لغة الدبلوماسية هي السائدة؛ فالأجواء المشحونة وصلت إلى ذروتها، والاتهامات باتت توجه علنًا صوب مبنى اتحاد الكرة السعودي.

وفي الوسط النصراوي أصبح هُناك قناعة تزداد رسوخًا؛ وهي أن "العالمي" يواجه حربًا خفية من "التضييق" و"الاضطهاد"، بطلها ضغط الروزنامة وآخرها التقاعس عن مساعدة الفريق آسيويًا.

ويُنافس فريق النصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، على لقبي دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا "2"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبعد أن خسر الفريق النصراوي نهائي السوبر السعودي، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ ها هو يتصدر جدول ترتيب دوري روشن، ويصعد إلى ربع نهائي أبطال آسيا "2".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ قصة اتهامات "تضييق" اتحاد الكرة السعودي على النصر في الموسم الحالي 2025-2026، وهل هي حقيقية أم مجرد شعور سائد داخل قلعة العالمي..